Відновилася справедливість: В'ятрович похвалив закон про УПА

Фото: Володимир В'ятрович (колаж РБК-Україна)

За результатами соціологічних досліджень, понад 50% українців переконані, що воїни УПА боролися за українську незалежність, нагадує Володимир В'ятрович

26 березня 2019-го року в Україні вступив у силу закон про визнання воїнів УПА учасниками бойових дій. Список учасників бойових дій розширюється: згідно із законом, відтепер статус учасника бойових дій буде надаватися учасникам збройної боротьби за незалежність України у XX столітті, зокрема, у складі УПА, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), озброєних підрозділів ОУН, тощо.

Те, що закон вступив у дію – це однозначно позитив для України, переконаний український науковець-історик, дослідник історії визвольного руху і голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Про це він розповів у ексклюзивному коментарі для Styler.

"Однозначно це позитив, і це – черговий крок до справедливості після відновлення української незалежності, тому що Українська повстанська армія – це одна із тих структур, яка ставила собі за мету створення української держави, і вояки УПА присягали на те, щоб здобути українську державу, боролися проти нацистів, боролися проти комуністів, і було величезною несправедливістю те, що так довго вони не мали належної уваги від української держави. Тепер справедливість відновилася", - підкреслює історик.

Він зізнається, що був дуже радий, коли кілька років тому воїнів УПА визнали борцями за незалежність.

"Особисто я дуже радий був, що у 2015 році їх нарешті визнали борцями за незалежність. Після ухвалення відповідного закону зараз їм також надано статус учасників бойових дій, тобто тих, хто воював за незалежну українську державу. Очевидно, що вони нарешті отримають соціальні пільги від держави", - додає він.

Фото: "Вояки УПА присягали на те, щоб здобути українську державу, боролися проти нацистів, боролися проти комуністів" - Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

За словами історика, із питанням про те, які саме пільги передбачені відтепер для воїнів УПА, краще звернутися до відповідних відомств, які займаються пільгами.

"Зізнаюся, питаннями соціального пакету я не цікавився, але думаю, що це будуть ті самі пільги, які отримують зазвичай учасники бойових дій в Україні," – каже він.

В той же час багатьом цікаво, чому закон про визнання воїнів УПА учасниками бойових дій вступив у дію саме зараз. Адже, за оцінками експертів, він мав би діяти вже давно, оскільки президент підписав його ще наприкінці 2018-го року.

"Чесно кажучи, я не знаю, чому цей закон вступив в дію саме зараз. За нього проголосували десь близько півроку тому. Через певний час його підписав президент. Не знаю, чим саме обумовлено те, коли закон мав вступати у дію", - каже очільник Українського інституту національної пам'яті.

В той же час більшачастина українців позитивно сприймає цей закон, впевнений історик.

"Я думаю, що прийняття цього закону співпадає із думкою українців. Українці дедалі більше розуміють, що УПА – це та структура, яка боролася за українську незалежність. Як показують соціологічні дослідження, понад 50% українців визнають це. Але насправді нам треба ще продовжити роботу напрямку донесення інформації про те, чим саме була Українська повстанська армія. Оскільки я абсолютно добре розумію, що є значна частина суспільства, яка у своїх оцінках УПА керується радянськими чи то сучасними російськими стереотипами", - додає він.

Зараз час від часу звучать закиди про те, що воїни УПА нібито були колаборантами із нацистами під час окупації України гітлерівськими військами.

"Звичайно, ці закиди потрібно розвінчувати. До речі, ми маємо зараз всі для цього можливості, адже відкрито архіви, які абсолютно спростовують всі ці міфи та стереотипи", - підкреслює Володимир В'ятрович.

Тут важливо ще додати, що учасниками бойових дій визнаються воїни УПА, які брали участь у бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на тимчасово окупованій території України в 1941-1944 роках, які не скоювали злочинів проти світу та людства і були реабілітовані. Саме тому говорити про те, що Україна нібито урівнює в правах з іншими військовими колаборантів із нацистами - абсолютно некоректно, кажуть історики.

Нагадаємо, раніше у Росії на Володимира В'ятровича відкрили справу за "реабілітацію нацизму". Країна-агресор звинувачує його у запереченні приналежності українських націоналістів до військ СС.

Також у великому інтерв’ю Володимир В'ятрович розповів про декомунізацію та про те, що українці мають домагатися того, щоб злочини комунізму світ визнав геноцидом. Він також розповів про те, як в Україні вшановують жертв Голодомору та торкнувся болючих тем українсько-єврейських та українсько-польських відносин.