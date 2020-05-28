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Вознесіння 2020: гарні листівки і привітання для близьких людей

STYLERЖиття    28.05.2020 - 05:50
Вознесіння 2020: гарні листівки і привітання для близьких людей
Вознесіння Господнє 2020 (колаж: РБК-Україна)

Вознесіння Господнє святкують рівно через 40 днів після Великодня

Вознесіння Господнє згідно з православним календарем ми будемо святкувати сьогодні, 28 травня. Це велике свято є рухомим і залежить від дати Великодня. Примітно, що Вознесіння завжди відзначається в четвер, через 40 днів після Воскресіння Христового.

Сьогодні заведено згадувати євангельські події, що пов'язані з останнім періодом перебування Ісуса Христа з людьми, завершенням його земного життя і початком вічного. У цей день прийнято пекти ступінчасті пироги й вітати рідних та близьких з великим святом. Ми зібрали для вас гарні листівки і привітання у віршах і прозі з великим святом.

Привітання у віршах і гарні листівки з Вознесінням

Вознесіння Господнє
Звістку радісну несе.
Нехай же з радістю сьогодні
Небо вам дарує все:
Хай буде з вами щастя,
Велика благодать,
Щоб усіляким негодам
Вас ніколи не здолать!

Вознесіння 2020: гарні листівки і привітання для близьких людей

Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

Вознесіння 2020: гарні листівки і привітання для близьких людей

Сьогодні Вознесіння,
Хай щастя к вам прийде!
Тривога, гнів і сумнів
З оселі хай піде.

Вознесіння 2020: гарні листівки і привітання для близьких людей

З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
В житті вам бажаю!

Листівки і привітання в прозі з Вознесінням Господнім

Вознесіння 2020: гарні листівки і привітання для близьких людей

Мир дому, щоб віра і любов гріли й оберігали серця, близьких і коханих людей. Хай в небі завжди світить зірка, яка освітлює дорогу і направляє на шлях істинний. Всіх благ і процвітання! З Вознесінням Господнім!

***

З усього серця вітаю зі світлим днем Вознесіння Господнього! Нехай твій дім зігріє сонце і промені наповнять добром, радістю, щастям! Бажаю взаємопорозуміння, дружної сім'ї та міцної любові!

Вознесіння 2020: гарні листівки і привітання для близьких людей

У день Вознесіння Господнього дозволь побажати тобі жити почуттями щирої любові, кожен день, отримуючи добрі вісті, відкриваючи свою душу до нових надій і мрій, посилаючи молитву про щастя і спокій, зберігаючи добру віру, не відаючи страхів і невдач.

***

Вітаємо Вас зі світлим святом, бажаємо Вам миру і гармонії в душі, здоров'я Вам і Вашим домочадцям, міцності духу і Божого благословення на всі добрі справи.

Вознесіння 2020: гарні листівки і привітання для близьких людей

У день Вознесіння Господнього, хочу побажати благодатних днів і великої кількості почуттів. Нехай кожна людина відчує у своєму серці любов Божу і помолиться за дорогих йому людей. Нехай мир і радість живуть в кожному домі!

***

Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу родину від зла і негоди і дарує вам добробут, любов і благодать. Нехай на серці буде світло і спокійно, кожен день приносить радість і позитив.

Раніше ми писали про коротку молитву, що на Вознесіння допоможе спокутувати всі гріхи.

А також повідомляли про Трійцю в Україні у 2020 році, дату та традиції свята

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Автор: Styler

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