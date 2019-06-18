ru
ua

Уперше за 5 років: культовий український гурт повернувся із новою піснею


Тріо М 44 випустило сингл "Як В Останнє" та кліп на нього

Відомий український реп-гурт М 44 оприлюднив нову пісню, що має назву "Як В Останнє". Для Чіпсета, Птаха і Ніксона - учасників хіп-хоп-формації з українського міста Сміла - цей сингл став першою за 5 років спільною роботою.

Зауважимо, що трек зявився разом із кліпом, який репери зняли у рідному місті, хоча ніхто з них там вже не живе.

"Це наше перше спільне відео за увесь час існування (гурт існує з 2008 року - ред.). Тож, ми з’їхалися на вихідні у Смілу. Взяли з собою кєнта, ідеї, телефон з камерою, і зняли відео так, як би зняли його, коли побачились вперше", - говорить учасник гурту на прізвисько Ніксон.

М 44 - Як В Останнє

Користувачам мережі і поціновувачам хіп-хопу сподобалась нова робота музикантів.

"Молочаги! Рублі міняйте на гривні!" - написав один юзер.

"На мою думку, ці хлопці #1 ще з моменту їх першого альбому! Обожнюю їх тексти. Музон на висоті, кліп відповідає і доповнює атмосферу. Рівень!" - додав інший.

Скриншот коментарів

Раніше ми писали про те, що Alyona Alyona презентувала відеокліп на один із найефектніших треків альбому "Пушка".

Астролог розповів, кого чекає велика удача вже цього літа
Зеленський публічно кинувся у фонтан: відео "порвало" мережу Могли вивезти: поліція шукає автомобіль викрадачів 11-річної Даші (відео)
Читати всі новини