Вперше відвідав Україну: засновник фонду "Іша" Садхгуру про майбутнє релігії і сенс життя

Засновник фонду "Іша" Садхгуру (фото: прес-служба)

Садхгуру не встигає повторювати — шукайте щастя всередині себе

Індійський йогин, засновник благодійного фонду "Іша" Садхгуру вперше відвідав Україну.

11 листопада автор бестселера "Внутрішня інженерія. Шлях до радості. Практичне керівництво від йога" провів у Києві духовний захід під назвою "Внутрішня інженерія — технології благополуччя". Під час унікальної події Садхгуру, який входить в рейтинг топ-50 найвпливовіших людей Індії, розповів українцям, як по-новому поглянути на багато аспектів життя, і розтлумачив учасникам про прості, але ефективні медитативні практики.

Крім того, 12 листопада Садхгуру зустрівся з журналістами. Під час відкритої зустрічі духовний вчитель відповів на запитання про релігію, сенс життя, помилки, які вчиняє людський розум, а також відмінності людей у світі.

Так, Садхгуру зазначив, що, на жаль, не встиг як слід вивчити українську столицю. Однак він зазначив, що люди в принципі у будь-якому куточку землі чудові!

"Люди в Україні такі ж чудові, як і скрізь", — посміхався Садхгуру.

Люди в усьому світі переживають одні і ті ж проблеми

Засновник благодійного фонду "Іша" зазначив, що у людей всюди одні і ті ж проблеми, і йому задають питання по суті своїй однакові. При цьому люди думають, що вони чимось відрізняються, але це не так. І в цій глибокій впевненості своєї унікальності таїться одна з проблем людства.

"Проблема в світі в тому, що люди думають, що вони відрізняються. Але люди не відрізняються — і не має значення з якої ви частині світу. Людей турбують одні і ті ж проблеми. Вони виражають їх по-своєму, але людські проблеми є людські проблеми. Різниця — поверхнева", — пояснює Садхгуру, відповідаючи на питання про "відмінності людей".

Садхгуру про майбутнє релігії

Садхгуру також поставили один з найбільш основоположних питань розвитку всього людства — чи потрібна нам релігія?

Автор бестселера "Внутрішня інженерія. Шлях до радості. Практичне керівництво від йога" дав несподіваний відповідь — Садхгуру зазначив, що через кілька поколінь людство може й зовсім відмовитися від релігії, "вирости" з неї.

На даний момент більшість людей не готові до цього — все прийде поступово. Проте вже зараз ми можемо спостерігати, що релігії викликають лише поділ і віддаляють людей один від одного.

"Люди вірять у те, що це дає їм якесб психологічне запевнення, якусь стабільність... Ми повинні вирішити, чи прагнемо ми розради або ми шукаємо рішення у життя. Якщо ви шукаєте втіхи, то добре вірити у щось. Але якщо ви шукаєте цих рішень, тоді віра вам не допоможе. Чи готові вже зараз люди жити 100% без релігії? Не думаю!.. Бог може впоратися з мільйонами людей, а психолог — тільки з однією людиною. Люди шукають розради і хочуть жити без страху. Зараз жити без релігії — це як відібрати у дитини улюблену іграшку. Робити щось через силу — це не рішення", — говорить Садхгуру.

Духовний вчитель підкреслив, що тим не менш людству необхідно рости. А релігія все ж обмежує нас.

"Настав час вирости з цього. Ми повинні рухатися від релігії до відповідальності. Зараз ми думаємо, що наші проблеми вирішить хтось там, "нагорі"... Люди повинні брати відповідальність на себе", — ділиться порадами Садхгуру.

Про ситуацію в Україні

Журналісти також порушили тему вкрай важкої ситуації в Україні і попросили Садхгуру поділитися своїми духовними порадами. На це йог вибачився за, можливо, невдалу аналогію і порівняв відносини України з Росією з "подружньою парою, яка розлучилася".

"Вибачте, якщо моя аналогія буде невдалою... Все одно, що ви нещодавно розлучилися. А багато хто після розлучення йдуть двома шляхами: деякі залишаються друзями, а деякі стають ворогами... [Що робити в такій ситуації?] Україна повинна діяти мудро! Вкладати в емоції — не вихід! Вкладати в майбутнє — ось відповідь", — поділився мудрістю Садхгуру.

Садхгуру про сенс життя

Ще одне з важливих питань стосувалося сенсу життя — чи він існує, чи варто його шукати?

"Подивіться на дерево! У чому його сенс? У чому сенс річки, неба, місяця, зірок?.. У Всесвіті немає значень і смислів — це хвороба психологічної структури людини. Це проблема психології людини, — намагається пояснити Садхгуру. — Людський розум завжди шукає якийсь сенс, інакше у думки не буде ніякого значення. Просто багато хто не знають, як по-іншому досліджувати розум людини. Коли ви вимовляєте слова, у них повинен бути сенс... Але цього більше немає ніде у Всесвіті. Тільки людині властиво шукати якісь смисли. А життя — це феномен за межами будь-якого сприйняття. Я живу без сенсу!" — зізнався Садхгуру.

Пошуки сенсу життя Садхгуру назвав проблемою постійної розумової діяльності людини. При цьому він зазначив, що такий феномен, як "розумова діяльність людини" — це щось дуже нове і молоде не тільки в межах нашої планети, але і, звичайно ж, Всесвіту. Тому поки що ми використовуємо розум дуже поверхневим чином.

"Люди стали рабами інтелекту!.. Джерело нашого щастя всередині нас".

Також Садхгуру попросили залишити звернення до кожної людини, на що він сказав:

"Звернутися всередину — єдиний вихід! Благополуччя може виходити тільки зсередини".

Публічні виступи Садхгуру проходили в освітніх установах і університетах по всьому світу, включаючи Оксфорд, Стенфорд, Гарвард, Єльський університет, Уортонську школу бізнесу і Массачусетський технологічний інститут. Садхгуру активно залучений в саму різну за своєю природою діяльність: архітектуру і графічний дизайн, поезію і живопис, екологію і садівництво, спорт, музику та авіацію.

Три десятиліття тому Садхгуру заснував фонд "Іша" — благодійну організацію, діяльність якої підтримують понад 9 мільйонів волонтерів в 250 центрах по всьому світу. У 2008 році уряд Індії удостоїв фонд "Іша" найвищою нагородою Індії в сфері охорони навколишнього середовища за значний внесок у захисті та покращення екології.

У 2017 році урядом Індії Гуру був нагороджений однією з найвищих щорічних нагород для цивільних осіб Падма Вибхушан — за видатні заслуги.

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