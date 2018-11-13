Впервые посетил Украину: основатель фонда "Иша" Садхгуру о будущем религии и смысле жизни

Основатель фонда "Иша" Садхгуру (фото: пресс-служба)

Садхгуру не успевает повторять — ищите счастье внутри себя

Индийский йогин, основатель благотворительного фонда "Иша" Садхгуру впервые посетил Украину.

11 ноября автор бестселлера "Внутренняя инженерия. Путь к радости. Практическое руководство от йога" провел в Киеве духовное мероприятие под названием "Внутренняя инженерия — технологии благополучия". Во время уникального события Садхгуру, который входит в рейтинг топ-50 наиболее влиятельных людей Индии, рассказал украинцам, как по-новому взглянуть на многие аспекты жизни, и растолковал участникам о простых, но эффективных медитативных практиках.

Кроме того, 12 ноября Садхгуру встретился с журналистами. Во время открытой встречи духовный учитель ответил на вопросы о религии, смысле жизни, ошибках, которые совершает человеческий ум, а также различии людей в мире.

Так, Садхгуру отметил, что, к сожалению, не успел как следует изучить украинскую столицу. Однако он отметил, что люди в принципе в любом уголке земли замечательны!

"Люди в Украине такие же замечательные, как и везде", — улыбался Садхгуру.

Люди во всем мире переживают одни и те же проблемы

Основатель благотворительного фонда "Иша" отметил, что у людей повсюду одни и те же проблемы, и вопросы ему задают по сути своей одинаковые. При этом люди думают, что они чем-то отличаются, но это не так. И в этой глубокой уверенности своей уникальности таится одна из проблем человечества.

"Проблема в мире в том, что люди думают, что они отличаются. Но люди не отличаются — и не имеет значение из какой вы части мира. Людей беспокоят одни и те же проблемы. Они выражают их по-своему, но человеческие проблемы есть человеческие проблемы. Разница —поверхностна", — объясняет Садхгуру, отвечая на вопрос о "различии людей".

Садхгуру о будущем религии

Садхгуру также задали один из наиболее основополагающих вопросов развития всего человечества — нужна ли нам религия?

Автор бестселлера "Внутренняя инженерия. Путь к радости. Практическое руководство от йога" дал неожиданный ответ — Садхгуру отметил, что через несколько поколений человечество может и вовсе отказаться от религии, "вырасти" из нее.

На данный момент большинство людей не готовы к этому — все придет постепенно. Однако уже сейчас мы можем наблюдать, что религии вызывают лишь разделения и отдаляют людей друг от друга.

"Люди верят во что-то, это дает им какое-то психологическое заверение, какую-то стабильность… Мы должны решить, ищем ли мы утешение или мы ищем решение в жизни. Если вы ищете утешение, то хорошо верить во что-то. Но если вы ищете настоящих решений, тогда вера вам не поможет. Готовы ли уже сейчас люди жить 100% без религии? Не думаю!.. Бог может справиться с миллионами людей, а психолог — только с одним человеком. Люди ищут утешения и хотят жить без страха. Сейчас жить без религии — это как отобрать у ребенка любимую игрушку. Делать что-то через силу — это не решение", — говорит Садхгуру.

Духовный учитель подчеркнул, что тем не менее человечеству необходим рост. А религия все же ограничивает нас.

"Пришло время вырасти из этого. Мы должны двигаться от религии к ответственности. Сейчас мы думаем, что наши проблемы решит кто-то там, "наверху"… Люди должны брать ответственность на себя", — делится наставлениями Садхгуру.

О ситуации в Украине

Журналисты также затронули тему крайне тяжелой ситуации в Украине и попросили Садхгуру поделиться своими духовными советами. На это йог извинился за, быть может, неудачную аналогию и сравнил отношения Украины с Россией с "супружеской парой, которая развелась".

"Извините, если моя аналогия будет неудачной… Все равно, что недавно вы развелись. А многие после развода идут двумя путями: некоторые остаются друзьями, а некоторые становятся врагами… [Что делать в такой ситуации?] Украина должна действовать мудро! Вкладывать в эмоции — не выход! Вкладывать в будущее — вот ответ", — поделился мудростью Садхгуру.

Садхгуру о смысле жизни

Еще один из важных вопросов касался смысла жизни — есть ли он, стоит ли его искать?

"Посмотрите на дерево! В чем его смысл? В чем смысл реки, неба, луны, звезды?.. Во Вселенной нет значений и смыслов — это болезнь психологической структуры человека. Это проблема психологии человека, — пытается объяснить Садхгуру. —Человеческий ум всегда ищет какой-то смысл, иначе у мысли не будет никакого значения. Просто многие не знают, как по-другому исследовать ум человека. Когда вы произносите слова, в них должен быть смысл… Но этого болше нет нигде во Вселенной. Только человеку свойственно искать какие-то смыслы. А жизнь — это феномен за пределами любого восприятия. Я живу без смысла!" — признался Садхгуру.

Поиски смысла жизни Садхгуру назвал проблемой постоянной мыслительной деятельности человека. При этом он отметил, что такой феномен, как "мыслительная деятельность человека" — это нечто очень новое и молодое не только в рамках нашей планеты, но и, конечно же, Вселенной. Поэтому пока что мы используем ум очень поверхностным образом.

"Люди стали рабами интеллекта!.. Источник нашего счастья внутри нас".

Также Садхгуру попросили оставить обращение к каждому человеку, на что он сказал:

"Обратиться вовнутрь — единственный выход! Благополучие может исходить только изнутри".

Публичные выступления Садхгуру проходили в образовательных учреждениях и университетах по всему миру, включая Оксфорд, Стэнфорд, Гарвард, Йельский университет, Уортонскую школу бизнеса и Массачусетский технологический институт. Садхгуру активно вовлечен в самую разную по своей природе деятельность: архитектуру и графический дизайн, поэзию и живопись, экологию и садоводство, спорт, музыку и авиацию.

Три десятилетия назад Садхгуру основал фонд "Иша" — благотворительную организацию, деятельность которой поддерживают более 9 миллионов волонтеров в 250 центрах по всему миру. В 2008 году правительство Индии удостоило фонд "Иша" высочайшей наградой Индии в сфере охраны окружающей среды за значительный вклад в защиту и улучшение экологии.

В 2017 году правительством Индии Гуру был награжден одной из высочайших ежегодных наград для гражданских лиц Падма Вибхушан — за выдающиеся заслуги.

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