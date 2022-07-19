Лікар розповіла, яка їжа сповільнує старіння та захищає від хвороб

Те, як людина харчується, може зробити дуже великий внесок у справу продовження молодості організму. За словами лікаря дерматолога Яелі Адлера, молодість - це захист від запалення. Одним із ключових аспектів профілактики старіння організму є його захист від запалення.

Про це пише Focus.

Фахівець розповідає, що для здорового та молодого тіла вкрай важливим є правильне співвідношення жирних кислот омега-3 та омега-6.

Потрібно споживати менше жирних кислот омега-6, щоб запобігти запаленню в організмі і, таким чином, сприяти продовженню його молодості.

Що потрібно їсти

Медик додала, що найкращим джерелом омега-3 жирних кислот, що мають протизапальну дію, є жирна морська риба. Кислоти омега-6 в основному містяться в продуктах тваринного походження, таких як м’ясо та ковбаса.

Запалення змушує шкіру та тіло старіти швидше, а також розчищає шлях серйозним захворюванням, включаючи рак, діабет та хвороби серцево-судинної системи.

На додаток до омега-3 жирних кислот, спеції - наприклад, куркума і часник - теж мають протизапальну дію, як і ягоди, броколі, інші овочі та фрукти, насичені антиоксидантами.

Також, якщо людина хочете залишатися молодою та здоровою протягом тривалого часу, то слід їсти їжу, яка багата на клітковину. Розчинна клітковина стимулює зростання корисних кишкових бактерій, а різноманітний мікробіом є однією з умов продовження молодості організму.

Окрім того, для зміцнення кишкової флори корисні так звані "живі" продукти, які містять бактерії: наприклад, кефір, квас або напій з чайного гриба, натуральний йогурт, квашена капуста.

Ефективною профілактикою старіння є відмова від прозапальної їжі. До цієї категорії входять цукор, біле борошно, коров’яче молоко. Фахівець пояснює, що молоко у великій кількості збільшує ризик акне, діабету, деменції.