Лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти огірки

Свіжі огірки стають особливо популярні серед українців влітку, коли ціна на хрусткий овоч помітно знижується, а нітратів у них стає менше. Незважаючи на ряд переваг, огірки корисні далеко не всім людям, а декому вживати їх навіть протипоказано.

Так, лікарі кажуть, що від вживання зеленого овоча варто відмовитися людям з проблемами з нирками - хронічним нефритом, загостренням хронічної ниркової недостатності, нирковокам'яними хворобами. Адже огірки складаються на 95% з води, а людям з такими проблемами потрібен постійний контроль рідини.

Не варто зловживати овочем і тим, у кого є проблеми зі шлунком або дванадцятипалою кишкою, пише newsyou.info.

Але якщо названих вище проблем зі здоров'ям у вас немає, то овоч безперечно буде для вас дуже корисний. Адже в огірках крім води і цукру міститься білок, вітаміни В1 і В2, вітамін С, каротин, хлорофіл, фолієва кислота, калій, фосфор, залізо, натрій, магній, хлор, марганець, цинк, мідь, хром і навіть срібло. Крім того, в них - високий вміст лужних солей, які уповільнюють процес старіння.

Огірки корисні для правильної роботи щитовидної залози, серця і судин. А клітковина у складі овоча поліпшить перистальтику кишечника.

А от з соку огірків можна зробити чудову маску для обличчя, яка підбадьорить після безсонної ночі й очистить пори.

Відзначимо, що раніше вчені назвали фрукт, який уповільнює старіння, при цьому він доступний кожному українцю.

Також названа найбільш корисна зелень, яка повинна бути на столі щодня.