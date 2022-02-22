Згадати все: 9 продуктів, які покращують пам'ять

ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ

Для відчуття позитивного ефекту, потрібно з'їдати 20 гр. горіхів в день.



РИБА

Риба (лосось, тунець, макрель, тріска ) - відмінне джерело омега-3, а це один з важливих елементів дієти для збереження функцій мозку.



ЦИТРУСОВІ

У них містяться не тільки антиоксиданти, але і залізо, необхідні для нормального функціонування мозку.





Ці продукти поліпшать пам'ять (фото: pexels.com)

М'ЯСО ПТИЦІ І ЯЛОВИЧА ПЕЧІНКА

Чудові джерела заліза.



ЯЙЦЯ

Зокрема, яєчний жовток. Крім білків і вітамінів, в ньому є особлива речовина під назвою холін, яка також покращує пам'ять.



МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ І МОЛОКО

Джерела холіну і вітамін В12, недолік яких негативно позначається на роботі мозку і пам'яті.



КВАСОЛЯ

У ній є вітаміни групи В. вони позитивно впливають на роботу мозку і допомагають боротися з депресією, яка нерідко є однією з причин погіршення пам'яті.



Брокколі, капуста білокачанна, листова зелень - сімейство хрестоцвітних покращує пам'ять.





Ці продукти поліпшать пам'ять (фото: pexels.com)

ЯГОДИ

Темні ягоди - ожина, чорниця багаті антоціанами та іншими корисними речовинами, що підтримують функцію пам'яті.

Ці продукти не подіють за один тиждень. Дії повинні бути регулярними протягом місяців, років і десятиліть. Це повинно увійти в звичку.