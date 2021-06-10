Другий випадок у школі: у Черкасах трагічно загинула учениця

Про це повідомила пресслужба Черкаської міської ради.

За словами заступника міського голови Марини Гаркави, це вже другий подібний випадок у цій школі за досить короткий термін.

"Викликає занепокоєння той факт, що це вже другий подібний інцидент у цій школі за досить короткий термін. За дорученням міського голови розбираємось у ситуації", - додала вона.

Також Гаркава додала, що наразі є доручення від міського голови, аби розібратися із причинами даного випадку. До розслідування будуть залучати батьків, вчителів та керівництво школи.

Що кажуть медики?

Як розповіла прессекретар Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірини Назарок, виклик лікарі отримали о 12:30. Вона заявила, що смерть настала вдома від удушення.

"Медики намагались прибути на місце швидко, але смерть настала раніше, – додала жінка.

Дівчинці було 14 років.