Вибори ректора ОНМедУ: МОЗ оскаржить рішення Печерського суду

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Нове рішення суду може покрити збитки університету

Міністерство охорони здоров'я України буде домагатися в суді скасування заходів забезпечення позову колишнього ректора Одму Валерія Запорожана. Про це повідомляє видання "Справжня Варта" з посиланням на власні джерела.

"Міністерство охорони здоров'я України, як відповідач, наділене процесуальними повноваженнями, скористається своїм правом клопотання перед судом про скасування заходів забезпечення позову. Зауважимо, що суд може зажадати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування збитків відповідача, які можуть бути викликані забезпеченням такого позову", - зазначає видання.

Як повідомлялося раніше, вчора Печерський районний суд Києва заборонив Міністерству охорони здоров'я оголошувати конкурс на заміщення посади ректора Одеського національного медичного університету. Таким чином, Печерський районний суд Києва виявився більш лояльним до колишнього ректора Одеського медуніверситету і задовольнив його вимогу.

На думку юристів, з якими довелося спілкуватися виданню, Печерським судом забороні на оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора не було враховано принципу співмірності з вимогами позивача, які можуть бути заявлені в майбутньому, тому зазначений у позові спосіб захисту прав позивача також не підлягає задоволенню.

"Не слід забувати, що це "печерське» рішення" поки не набуло чинності і, звичайно ж, буде оскаржено, оскільки не є обґрунтованим, але вкрай сумнівним з правової точки зору", - відзначають експерти.

Нагадаємо, що раніше Приморський районний суд Одеси постановою від 20 липня 2018 року відмовив Валерію Запрожану в задоволенні заяви про заборону Міністерству охорони здоров'я України оголошувати конкурс на заміщення посади ректора ОНмедУ. Валерію Запорожану також було відмовлено в інших вимогах, зокрема, скасування наказу МОЗ про його звільнення і заборону перевірки діяльності ОНмедУ комісією міністерства.

"Наш суд може не тільки скасувати будь-яке рішення профільного міністерства: він може, дійсно, заборонити йому провести вибори ректора. Так вже влаштована судова система, - повідав "Южному Курьеру" екс-ректор Харківського національного університету радіоелектроніки Едуард Рубін. - І якщо ректор перебував біля керма вузу 24 роки, повірте, у нього є вагома "валіза з аргументами", щоб підкріпити свою позицію в суді. І так: безумовно, у МОЗ є все, щоб подати апеляцію на рішення «самого чесного в світі» Печерського суду, яке поки не вступило в силу".

"Рішення Печерського суду - тривожний сигнал. Якщо ми йдемо в Європу, необхідно орієнтуватися, в тому числі, на її цінності та стандарти. А значить - і на прозорі вибори керівництва вищих навчальних закладів, За 24 роки біля керма університету до господарських "ініціатив" колишнього ректора ОНМедУ накопичилося багато питань. Те, що Валерій Запорожан не пустив у ВНЗ перевірку з міністерства, говорить лише про те, що йому є що приховувати. І щоб спростувати ці підозри, потрібно йти на вибори, а не домагатися їх заборони, це - вкрай слабка позиція", - вважає адвокат, член Спілки юристів України, екс-глава обласного управління ДФС Михайло Гагаркин.

Його колега, член Спілки адвокатів України Олександр Гунченко зазначає: "Рішення Печерського суду не забороняє МОЗ України призначити тимчасово виконуючого обов'язки ректора ОНМедУ до того, як вирішиться питання про законність звільнення попереднього ректора університету. Тому Костянтин Аймедов і нова команда, без сумнівів продовжать виконувати свої обов'язки. У кожному разі, представники Міністерства охорони здоров'я України можуть оскаржити зазначену ухвалу суду, якщо вони вважають, що це рішення порушує їхні права".

Про те, що МОЗ вчинить саме так, у п'ятницю повідомили і в "ТСН".

"У МОЗ рішення Печерського суду ще не бачили. Тому все одно оголосили конкурс на вакантну посаду ректора, а рішення суду будуть оскаржувати", - йдеться в сюжеті.