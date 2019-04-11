Викинула сина з моста: суд у Миколаєві поставив крапку в гучній справі

Фото: колаж РБК-Україна

Суд виніс вирок горе-матері більш ніж через рік після скоєння злочину

Горе-матері Ірині Шинкарук винесли вирок за те, що вона викинула свого маленького сина з мосту. Гучний інцидент стався у Миколаєві понад рік тому, а судовий процес був довгий і непростий. В результаті жінці дали 10 років в'язниці, причому термін зараховується з моменту затримання - 26 березня 2018-го, передають "Новости N".

Напередодні винесення судового вердикту проходили дебати, її вчергове детально розпитували про інцидент - яким чином жінка могла упустити дев'ятимісячну дитину в крижану воду з Інгульського мосту. Підсудна відповідала невпевнено і часто посилалася на те, що вже забула подробиці.

Зокрема, вона перпутала руку, на якій несла малюка; коли, що і скільки вона випила алкогольних напоїв у день події, що лише дивом не закінчилася трагедією - дитина вижила завдяки зимовому комбінезону. Малюк поступив у лікарню в стані клінічної смерті, але майстерність лікарів до щастя дозволило запустити серце хлопчика. Пізніше дитину - Павла - усиновила тітка.

Сама Шинкарук запевняє, що сина вона впустила у воду випадково.

Ірині Шинкарук виносять вирок у суді (фото: YouTube / Новини-N)

11 квітня в Центральному районному суді Миколаєва колегія суддів у складі Сергія Медюка, Катерини Лагоди та Дмитра Тишка прийняла рішення задовольнити прохання прокуратури щодо 10-річного тюремного ув'язнення.

Її визнали винною у скоєнні злочину, передбаченого статтею 15 та статтею 115 Кримінального кодексу (замах на вбивство малолітньої дитини).

Відео: facebook.com/www.news.pn

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