Як виглядати молодше своїх років: 5 перевірених порад

Вся косметична хірургія в світі не може виправити шкоду від нездорового способу життя, але впровадження всього декількох корисних звичок у ваше життя може повернути час назад - як зовні, так і всередині.

Ось п'ять речей, які допоможуть вам виглядати молодше, на думку експертів. Про це пише Eat this, not that.

Захист від сонця

Експерти кажуть, що захист шкіри від сонця може "стерти" кілька років з вашого обличчя. "Вплив сонця виснажує колаген, який робить шкіру гладкою і пружною. Він може розширювати кровоносні судини, надаючи шкірі червоний відтінок. Сонячні промені також роблять коричневий пігмент в шкірі більш вираженим, через що вона виглядає плямистою", - говорить дерматолог Е.Віктор Росс.

Управління стресом

Здорове управління стресом не тільки допомагає виглядати молодше, але і запобігає передчасному старінню на клітинному рівні. Момент стресу тут і там не проблематичний. А ось хронічний, тривалий стрес може вимотати наш організм і привести до передчасного старіння.

Дослідження показали, що гормони, що виробляються при хронічному стресі, можуть старити наш мозок і імунну систему. Ті, хто постійно перебуває в стані стресу, частіше страждають деменцією і втратою пам'яті, а також мають більше пошкоджених клітин в своїй імунній системі. Стрес також призводить до високого кров'яного тиску, що робить вас більш схильними до серцевих захворювань та інших станів, які зазвичай зустрічаються у людей похилого віку.

Тренування

Вправи не тільки надають вашій шкірі неймовірне сяйво молодості, але і сприяють омолодженню на клітинному рівні. Якщо ви можете підтримувати свої мітохондрії в більш здоровому стані за допомогою бігу або іншої активності, це дозволяє вам бути більш активним у всіх інших аспектах вашого життя, і це може допомогти запобігти всім речам, які ми зазвичай спостерігаємо при старінні - хвороби серця, діабет, ожиріння, втрата кісткової маси.

Киньте палити

Куріння жахливо для вашого здоров'я і жахливо для вашої шкіри. Куріння може прискорити нормальний процес старіння вашої шкіри, сприяючи появі зморшок і іншим змінам зовнішнього вигляду вашого обличчя - таким як глибокі складки між бровами, "гусячі лапки", набряклість під очима, зморшки навколо рота і більш тонкі губи.

Шкода вашій шкірі від куріння незворотна, але якщо ви кинете палити зараз, ви більше не будете прискорювати проблему і може запобігти посиленню шкоди.

Сон - найшвидший спосіб виглядати молодше

Це називається "сон для краси" з тієї причини, що якщо ви виспитеся, ваша зовнішність може змінитися на роки. Гормон росту людини (HGH) виробляється найбільше під час повільного сну. Він відіграє ключову роль у тому, щоб ми виглядали молодшими навіть після того, як ми закінчили рости.

Після того, як ми виросли, рівні гормону росту падають і залишаються на низькому, стійкому рівні в дорослому віці. Дефіцит гормону росту може призвести до зменшення м'язової маси, уповільнення метаболізму, збільшення жиру на животі і в'ялості шкіри. Більше спіть, і ви, ймовірно, підвищите рівень гормону росту.