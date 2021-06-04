Вилетів з 5 поверху і залишився живий: у Вінниці з балкона випав трирічний малюк

Що сталося у Вінниці

У четвер ввечері, 3 червня, в лікарню швидкої допомоги доставили трирічного малюка, який випав з балкона 5 поверху. Нещасний випадок стався в одному з багатоквартирних будинків у Вінницькому районі.

Повідомляється, що малюк залишився вдома зі старшим братом, без нагляду батьків. Брати вийшли на балкон, і трирічний малюк дотягнувся до вікна, відкрив його і не втримавшись випав вниз з 5 поверху.

Дитині пощастило, і він вивалився на мотузки для сушіння білизни, які були закріплені на нижньому поверсі.

Медики ретельно обстежили малюка і повідомили, що на щастя, загрози його життю немає. Дитина відбулася переляком і забоями. Після обстеження його залишили в лікарні під наглядом лікарів.

Як убезпечити дитину

Як стверджують експерти, основна причина подібних трагедій - легковажність дорослих, оскільки діти зазвичай не усвідомлюють небезпеки. Вони пізнають світ і для них майже всі елементи гри.

У виданні Kramatorskpost склали пам'ятку для батьків, яка допоможе уникнути таких нещасних випадків з дітьми.

1. Не залишати біля вікна дивани, стільці та столи – будь-які предмети меблів, які дитина може використовувати як сходи до вікна.

2. Не грати на підвіконнях, навіть якщо воно широке і зручне. Навіть якщо батьки поруч і тримають за руку.

3. Москітні сітки - небезпечні. Вони створюють у дитини ілюзію безпеки та опори. Часто діти випадають з вікон разом з цією сіткою.

4. Не тримайте вікна відкритими, коли дитина вдома. Навіть якщо здається, що батьки вдома, вони поруч і можуть контролювати ситуацію.

5. Ні ручкам на дверях. Встановіть на вікна ручки з такими замками, які не відкриють діти. Або приберіть ручки зовсім. Це займе пару хвилин, але може врятувати життя дитині. Можна поставити блокіратори.

Як убезпечити дитину від випадання з вікна