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Випала з вікна гуртожитку: у Львові загинула 17-річна чемпіонка України з пауерліфтингу (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Львові з вікна гуртожитку випала 17-річна студентка. Нею виявилась чемпіонка України з пауерліфтингу Ірина Квас.

Про це повідомили на сторінці Львівської обласної федерації пауерліфтингу.

Так, трагічний випадок стався, 8 червня, о 6:30 ранку. З вікна 7 поверху гуртожитку коледжу "Львівської політехніки" на вулиці Лисеницькій, 2 випала студентка. Дівчина загинула на місці.

Зауважимо, що перш ніж випасти з вікна, дівчина зачинилась у своїй кімнаті зсередини.

Що стало причиною трагічного випадку встановлює поліція.

Фото: Ірина Квас (ЛОФП)

Що відомо про дівчину?

Ірина Квас була родом із міста Яворів, де навчалася у дитячо-юнацькій спортивній школі. Дівчина почала професійно займатися спортом в 11 років. Вона неодноразово займала призові місця на чемпіонатах України з пауерліфтингу.

Зокрема, у 2019 році дівчина здобула золото чемпіонату України. Дівчина присіла зі штангою вагою 125 кілограмів, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою та станову тягу зі 130 кілограмами.

Окрім того, дівчина навчалася на другому курсі Техніко-економічного коледжу "Львівської політехніки" на спеціальності "правознавство". Що стало причиною трагічного випадку наразі встановлює поліція.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі 5-річна дівчинка дивом вижила, випавши з шостого поверху.

Також у Вінниці з 5 поверху балкона випав трирічний малюк.

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