Як виростити алое вера з банана

Алое вера в банані

Виникає питання, яке відношення має банан до алое вера? Насправді все досить просто, рослині важко відростити нове листя, тому важливо правильно її розмножувати.

Банан - ідеальний фрукт для вирощування алое. Виріжте невеликий квадрат посередині банана. Вставте шматочок рослини алое вера і залиште принаймні на один день. Коли шкірка банана стане чорною, ви видалите шматочок алое вера з банана та побачите, що рослина має багато нових коренів!

Алое вера дуже просто укорінити і проростити через банан (скріншот)

Після цього змішайте чистий пісок і садовий компост і посадіть в цю суміш нові корені алое. За короткий час ви виростите абсолютно нову алое!



Також є варіант з посадкою у горщик алое з бананом, який ви можете побачити на відео нижче.

Користь алое вера для здоров’я

Протягом століть рослина алое вера використовувалася для нескінченної кількості лікарських засобів.

Тропічна рослина складається приблизно з 99-99,5% води. Алое легко виростити, тому що воно потребує лише невеликої кількості води та добре росте як на сонці, так і в тіні.

Більшість рослин алое складається з приблизно 75 різних речовин, включаючи різні вітаміни, мінерали та ферменти.

Лікувальний ефект

Єгиптяни відкрили цю дивовижну рослину близько 6000 років тому. Алое в основному використовувалося через його лікувальний ефект, тому єгиптяни називали його "рослиною безсмертя".

Рослина особливо корисна для загоєння ран, шкірних захворювань, астми, епілепсії, діабету і навіть як проносний засіб. Алое вера також допомагає при опіках та псоріазі.