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Високий тиск може бути небезпечним: як нормалізувати стан без ліків

STYLERЖиття    07.06.2020 - 17:41
Високий тиск може бути небезпечним: як нормалізувати стан без ліків
Найкорисніші продукти для гіпертоніків (Колаж РБК-Україна)

Медики розповіли про продукти, які потрібно включити в раціон всім гіпертонікам

Гіпертонія або підвищений артеріальний тиск – одне з найбільш небезпечних станів для організму людини. Проблеми з тиском підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту, інфаркту, серйозних захворювань нирок.

Якщо тиск почав "стрибати", то варто негайно звернутися до спеціаліста, пройти обстеження та при необхідності, повноцінне комплексне лікування. Крім того, варто ретельно переглянути свій раціон харчування.

Австралійський Фонд Серця назвав продукти, які допоможуть у боротьбі з гіпертонією. Про це пише видання OBOZREVATEL.

Цілозернові продукти. Американська асоціація кардіологів рекомендує для профілактики серцево-судинних захворювань і зниження артеріального тиску вживати цілозернові продукти. Їх постійне вживання дає можливість поліпшити загальний стан організму, а також знижує ризик смертності від серцево-судинних захворювань на 28%. Щодня потрібно вживати від 4 до 6 порцій злакових культур. Також необхідно в раціон включити продукти з високим вмістом клітковини (овочі, фрукти, горіхи).

Молочні продукти. Людям з підвищеним тиском необхідно в меню включити нежирні молочні продукти без смакових добавок, такі як молоко і йогурт. Жирність не повинна перевищувати 1,5 г/100 г молока і 3 г/100 сиру або йогурту. Три порції в добу знижують ризик розвитку гіпертонії.

Чорниця. Ця корисна ягода здатна знизити артеріальний тиск, оскільки в ній міститься антоціани.

"Фіолетові, червоні, сині фрукти та овочі містять антоціани – потужний антиоксидант. Він здатний захистити серце від пошкоджень, а також знизити ризик серцевих захворювань", - пояснила практик-дієтолог Аніка Руф.

Антоціани – тип флавоноїдів, які є в багатьох кольорових продуктах. Вони можуть бути особливо корисними й ефективними для нормалізації та підтримання артеріального тиску.

Буряковий сік. Буряк містить корисні нітрати, які знижують кров'яний тиск і підвищують фізичну активність людини. Як показали результати дослідження, добровольці, які отримували протягом місяця 250 мл бурякового соку на день, нормалізували свій кров'яний тиск.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики розповіли, кому протипоказана полуниця.

А також розповідали про те, що названий доступний продукт, який допоможе уникнути ожиріння і діабету.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України гипертонияздоровое питаниездоровье
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