Вийти на пенсію раніше можна за гроші: як це працює

Пенсійний стаж в Україні можна купити (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні можна "придбати"

Пенсійний стаж в Україні можна "докупити" тим категоріям людей, яким не вистачає "декількох років" до пенсії. Українці можуть докупити необхідну кількість стажу для отримання пенсії. Особливо актуальним таке питання є для заробітчан, та тих, хто працював неофіційно. Про те, як купити пенсійний стаж в Україні розповіла начальниця відділу забезпечення наповнення бюджету №1 Головного управління Пенсійного фонду в Івано-Франківській області Ольга Смеречанська.

Страховий стаж - це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця повинна сплачувати внески в сумі не менше мінімального страхового внеску. Про це Ольга Смеречанська нагадала у коментарі "Версії".

Отже, статтею 10 Закону України 2464-YI від 08.07.2010 передбачено перелік осіб, які мають право на добровільну сплату страхових внесків за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Ви можете доплатити страхові внески, якщо ви:

не перебуваєте у трудових відносинах;

не перебуваєте в Центрі зайнятості на обліку;

вам виповнилося 16 років.

Докупити стаж можуть і працівники, які працюють в тих державах, з якими Україна уклала відповідні договори та здійснюють туди відрахування. Коли ж українець за кордоном працює нелегально, то він має можливість укласти договір через консульство, або приїхати на Батьківщину і тут укласти договір самостійно або зробити це через довірену особу.

Для цього, особі необхідно звернутися в територіальні органи ДФС в області. Строк договору повинен бути не менше одного року. На момент укладення договору враховується мінімальна заробітна плата і той тариф, що діє на цей час.

"Наприклад, Люда хоче укласти договір на добровільну участь на один рік вперед. Розрахунок суми страхових внесків проводиться наступним чином: мінімальну заробітну плату 4723 грн множимо на 22% і отримуємо суму в розмірі 1039 грн. Ці гроші особа має сплачувати щомісяця протягом року. Якщо людина хоче докупити стаж за минулий період, коли не працювала, то цю суму (1039 грн) потрібно помножити на два, в результаті отримуємо цифру, яку потрібно сплатити за місяць. Отже, цю суму множимо на кількість місяців, якщо хочемо докупити", - зазначає Ольга Смеречанська.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів виділив Міністерству соціальної політики 2 278 800 тис. гривень з фонду боротьби із гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

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Автор: Анна Ярошенко