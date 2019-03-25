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Взяв хабар: поліцейський з'їв 200 гривень і ледве накивав п'ятами від активіста

STYLERЖиття    25.03.2019 - 22:08
Взяв хабар: поліцейський з'їв 200 гривень і ледве накивав п'ятами від активіста
Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Хабар поліцейському потрапив на відео

Хабар поліції, на жаль, не рідкість в наші дні. Після того, як правоохоронець помітив, що факт отримання хабара зафіксовано на відео, він вирішив втекти. Про це написав активіст Олександр Куницький на своїй сторінці в Facebook.

Варто зазначити, що перед тим як накивати п'ятами, поліцейський вирішив позбутися доказів і з'їв 200-гривневу купюру.

"Судячи з усього, це єдина інструкція, яку він пам'ятав з сказаного командиром загону на ранковому зібранні!" - написав Куницький.

Фото: facebook.com/zpsanek

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

"Саньок, в наступний раз гарненько просочи гроші сильним проносним, потім з ж**и гроші будуть вилітати як з банкомату", - прокоментував Микола Сушко.

"А кажуть реформа даремно. Хрін би так даішник зміг втекти!" - пожартував Ігор Хмурий.

"Ось це екшн, навіть пес відчув хабарника", - написав Юрій.

"Йому плуг і прив'язати на поле випустити. Більше толку буде", - зазначив Олександр Овсієнко.

"Була у мене в голові ідея змінити професію, піти в поліцію, але дивлячись на ось цих відморожених упирів, розумію, вони таких як я там просто виживають. Хренове вийшла реформа", - написав Олексій Цяцько.

"Чому не знаю, але мені так соромно стало", - зазначив Володимир Жила.

"Це вища ступінь оцінки реформованої поліції, при чому саме усієї поліції, а не окремо взятих особистостей", - прокоментував Сергій Беська.

"Сань, ти ж знову винен, що він взяв хабар. Ще будеш винен, що у нього розлад", - написав Дмитро Мельников.

"Пора звільняти їх начальників", - зазначив Ігор Вікторович.

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