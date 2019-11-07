Забирають земельні ділянки: жителі Коблево поскаржилися на миколаївську прокуратуру

Жителі Коблево поскаржилися на миколаївську прокуратуру (колаж РБК-Україна)

Жителі Коблево поскаржилися, що миколаївська прокуратура через суд забирає земельні ділянки через "прогалини" у законодавстві

Мешканці села Коблево поскаржилися на місцеву Миколаївську прокуратуру №1, яка в судовому порядку скасовує рішення сільради про надання їм земельних ділянок у береговій зоні.

Як йдеться в сюжеті OneNews, раніше підприємці з Коблево обурилися, що органи прокуратури своїми позовами завдяки недосконалому законодавству знищують легальний бізнес, а незаконний у цій курортній зоні продовжує процвітати. Водночас прокуратура Миколаївської області при Дунасі регулярно рапортувала, що "повертає державі" ділянки землі в курортній зоні. Хоча в одному з таких випадків прокуратура намагалася відібрати землю у компаній, які інвестували гроші в базу відпочинку, що знаходиться поруч з ділянкою матері керівника Миколаївської місцевої прокуратури №1 Дмитра Левицького.

Місцева мешканка Людмила Михайлова розповіла, що кілька років тому за рішенням Коблевської сільради вона отримала земельну ділянку. Але через п'ять років, поки вона нею не користувалася, поштою їй прийшов лист з рішенням суду про те, що це рішення визнано незаконним, а сама ділянка належить громаді.

"Поки минув час, років через п'ять я отримую рішення суду листом, що рішення Коблевської сільради про виділення землі є незаконним. І за судовий збір я повинна виплатити більше 7 тисяч гривень. І щомісяця нараховується відсоток", - розповіла вона.

Схожа ситуація трапилася і з іншою мешканкою населеного пункту Валентиною Маслиниковою. Жінка розповіла, що в 2012 році на сесії сільської ради було прийнято рішення про виділення їй ділянки землі, але через три роки через це її почали викликати в прокуратуру, щоб її відсудити. І тепер вона повинна сплатити судові збори за час розгляду позову прокуратури.

У свою чергу сільський голова Коблево Володимир Панич заявив, що в той момент, коли ці земельні ділянки відповідними рішеннями виділялися місцевим, то все було в рамках чинного законодавства.

Лідія Кравченко, яка також має ділянку в Коблево, розповіла, що знайшла інвестора, що був готовий вкладати в неї кошти, але потім зник - тому що в 2016 році прокуратура через суд скасувала рішення купівлі-продажу землі.

Дмитро Левицький

Своїм коментарем з цього приводу поділився чоловік, який сам планував інвестувати в ділянку - Олександр Стрюк в один момент дізнався, що його земля вже йому не належить, оскільки прокуратура оскаржила це через суд. А на самого Олександра накладено штраф у розмірі 40 тис. грн, а згодом і арештована квартира через невиплату цієї суми, за яку у нього і відсудили землю.

У сюжеті також наголошується, що співробітники прокуратури не чіпають ті земельні ділянки, які належать їх же колегам або представникам інших правоохоронних органів.

Примітно, що з двох розташованих поруч ділянок, по одній прокуратура оскаржила право власності, по іншій - ні, оскільки вона належить одному із співробітників відомства, який цю ділянку придбав у часи керівництва Тараса Дунаса та його першого заступника Олександра Білоуса.

Наголошується, що начальник Миколаївської місцевої прокуратури №1 Дмитро Левицький (юрисдикція цієї прокуратури поширюється і на Березанський район) і на той момент перший заступник прокурора області Олександр Білоус від надання коментаря відмовили. При цьому останній пояснив це наказом керівництва і сказав, що коментар може надати через прес-службу відомства.

Також у сюжеті була надана карта земельного кадастру, на якій вказані так звані "недоторканні" території, в числі яких опосередковано належні начальнику Миколаївської місцевої прокуратури №1 Дмитру Левицькому, незважаючи на те, що вони знаходяться ближче ділянок землі тих людей, чиє право власності його підлеглі заперечували в судовому порядку.

Ще одна постраждала Наталія Кожевіна, в свою чергу, розповіла, що прокурор місцевої прокуратури №1 подав позов до суду про скасування договору про продаж їй земельної ділянки, незважаючи на те, що земля була придбана згідно із законодавством та необхідними документами. При цьому вона зазначила, що біля її ділянки розташовується і належить самому Левицькому.

"Тут явно зрозуміло, що є причина, де такий собі Дмитро Левицький в корисливих інтересах розгорнув цю справу", - сказала вона.

Кожевіна додала, що за експертними оцінками, вартість ділянок, які у неї відсудили, становлять близько $400-500 тис. кожна.

А земельний експерт розповів, що у відповідності з Водним Кодексом України, встановлено, що прибережна захисна смуга встановлюється шириною не менше 2 кілометрів, а в населених пунктах - відповідно до містобудівної документації.

"Саме бажання не читати цю статтю Водного Кодексу призводить до помилок у його тлумаченні", - сказав він.

Жителі Коблево поскаржилися на миколаївську прокуратуру

Як повідомляє ресурс "Преступности.НЕТ", раніше Солом'янський суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження стосовно керівника Миколаївської місцевої прокуратури №1 Дмитра Левицького, який записав дороге майно на маму. Кримінальне провадження повинні відкрити за статтею 368-2 Кримінального кодексу України ("Незаконне збагачення").

Журналісти з'ясували, що Дмитро Левицький, який займається законністю забудов на узбережжі, проживає в незадекларированном будинку.

Будинок площею 354 кв. м в Миколаєві, де журналісти розшукали прокурора Левицького, записаний на матір прокурора Лідію Левицьку з грудня 2016 року, тоді як сама жінка живе у Врадіївці. Також на матір Левицького оформлені дві миколаївські квартири і дві іномарки (Volkswagen Passat і Scoda Superb), якими користується син. На самого прокурора не оформлено нічого, крім автомобіля ВАЗ.

12 грудня 2017 року в суд на покарання за незаконне збагачення поскаржилися 59 народних депутатів. Їх інтереси в суді представляв парламентарій від "Народного фронту" Павло Пинзеник. Підписи під поданням також поставили п'ять миколаївських нардепів: Артем Ільюк, Ігор Бриченко, Тарас Кремінь, Борис Козир і Вадим Підберезняк.

Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення - цього домагалися миколаївські нардепи. У зв'язку з цим НАБУ повинно було закрити всі справи про незаконне збагачення.