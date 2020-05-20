Закон про нові договори про надання ЖКГ стривожив юристів: дозволять зламувати квартири за борги

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про нові договори про надання комунальних послуг, який на думку деяких юристів надасть право несанкціонованого доступу до житла громадян.

Мова йде про проект закону №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг".

Сьогодні за закон у парламенті проголосували 239 народних депутатів.

Основні положення документа стосуються механізму встановлення тарифів на комунальні послуги. Документом пропонується передбачити, що зі споживачами комунальних послуг у приватному секторі та у багатоквартирних будинках, які не обрали модель організації договірних відносин, будуть укладені нові договори теплопостачання, постачання гарячої води, централізованого водопостачання тощо.

Водночас експерти відзначають ряд нюансів у законі, згідно з якими можуть виникати ситуації, коли відмовилися від централізованого постачання газу люди будуть змушені платити за його транспортування.

Також певні інстанції отримують можливість проникати у квартири громадян без отримання згоди власника для обмеження надання комунальної послуги.

Голова Ради адвокатів Києва Інна Рафальська зазначає у своєму Facebook, що в цьому законі "багато нового і цікавого".

1) ми отримаємо чергових монополістів по вивезенню сміття, тому що обслуговування будуть здійснювати лише компанії, які виграли конкурс

2) ви цікавилися, що таке абонплата? Тримайте - ви платите постійно за те, що монополіст зволив укласти з вами договір

3) несанкціонований (без згоди власника) доступ в житло для відключення послуг.

"Несанкціонований доступ до житла, іншого об'єкта нерухомого майна для обмеження (припинення) надання комунальної послуги відбувається без отримання згоди його власника (користувача), якщо такий власник (користувач) відмовляється допустити в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) представника виконавця", - процитувала вона фрагмент документа

Фото: скрін поста facebook.com/groups/radaadvokativ

Також наголошується, що головне науково-експертне управління ВРУ назвало ці норми неконституційними.

"Зокрема, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшукуу", - йдеться у висновках.

Раніше ми писали про те, що в Україні боржників за ЖКГ незабаром будуть карати за новими законами. Неплатників в більшості своїй просто будуть відключати від послуг. Замок на дверях в квартиру для працівників комунальних служб більше не буде перешкодою – їм хочуть дозволити "несанкціонований доступ" в житло боржників.