Чим замінити дорогі продукти: дієтолог назвала бюджетні і не менш корисні аналоги
Бюджетні аналоги дорогих продуктів (колаж Styler)
Не у всіх зараз є можливість купувати звичні продукти або ті, які вважаються суперкорисними. Однак є рівноцінна заміна дорогих продуктів на більш дешеві, але не менш корисні і нерозпіарені.
Списком того, що можна взяти в магазині замість дорогих продуктів, поділилася в Instagram нутриціолог-даєтолог Ольга Дорош.
Чим замінити дорогі продукти:
- м'ясо = субпродукти (печінка, сердечка, шлуночки тощо. Можна пекти, тушкувати, робити паштети) ⠀ ⠀
- червона риба = скумбрія, оселедець ⠀ ⠀
- сібас, дорадо = хек, тілапія, минтай ⠀ ⠀
- гречка, дикий рис, амарант, кіноа = пшоно, ячна, пшенична і будь-яка доступна крупа буде відмінною заміною і квасоля, нут теж.⠀
- помідори, огірки = квашені овочі, морква, буряк, капуста ⠀ ⠀
- батат = картопля ⠀ ⠀
- зелень салату, мікси, мікрогрін = черемша, цибуля на підвіконні
- оливкова олія, лляна = будь-яка інша олія в міру і завжди краще цілі оливки, насіння, горіхи
- чіа = льон ⠀ ⠀
- авокадо = шукаємо акційні, беремо не достиглі і за 4-5 днів доспіють на підвіконні. Замінити можна на будь-які інші продукти-жири
- рисове борошно = взагалі не корисніше білого пшеничного, але чутки і маркетинг свою справу зробили і рисове борошно увійшло в топ, але більш корисною заміною йому в усі часи буде пшеничне цільнозернове. Або в біле пшеничне звичайне додати висівок - дешево, сердито і корисно ⠀
- кус кус = взагалі не є цільним зерном і не знаю, чому і хто його так розпіарив. Ціла пшениця або пшенична каша, вівсяна крупа/плющена в рази корисніше і дешевше! ⠀
- ягоди годжі, спіруліна, хлорофіл = будь-які ягоди (заморожені теж люкс), будь-яка доступна зелень ⠀ ⠀
- брокколі = звичайна капуста, фіолетова капуста ⠀ ⠀
- сир к / м = кефір
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