Замітають сліди: прокурора Мамедова закликають до публічної відповіді у справі з хлопчиком-аутистом

Історія українки Юлії Невгодовской викликала бурхливу реакцію мережі (колаж Styler)

За словами жінки, її племінник був залучений дорослими у страшний злочин

Кричуща історія українки Юлії Невгодовской, про яку вона розповіла у відео-зверненні до президента, викликала бурхливу реакцію серед українців.

Жінка продовжує боротьбу не лише за свого сина, але і проти системи, яку, за її словами, уособлює заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Саме він - запевняє жінка - гальмує справу і залишає її прохання без жодної уваги.

Нещодавно Юлія знайшла можливість звернутися до заступника генпрокурора безпосередньо, про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Спасибі всім людям, які відгукнулися на мій крик про допомогу і співчували мені. Багато написали мені особисто, багато запропонували посильну допомогу. Мені передали номер телефону Гюндуза Мамедова, і я вирішила написати йому. На жаль, мої повідомлення залишилися без відповіді...", - повідомила Невгодовская.

Дякую всім співпереживаючою людям, які відгукнулися на мій крик про допомогу. Багато написали мені особисто, багато... Опубліковано Юлією Невгодовською Середа, 26 серпня 2020 р.

Жінка намагалася переказати прокурору жахливу історію, до якої намагається привернути його увагу. Наводимо текст Юлії повністю:

"Я, Юлія Невгодовская, стала жертвою цинічного злочину, а після – жахливої несправедливості та беззаконня, куратором якого називають вас, Гюндуз Мамедов.

Вам точно відомо, як мій племінник, хлопчик-аутист, був залучений дорослими людьми в страшний злочин – спробу вбивства мене і моєї маленької дитини. Я обґрунтовано підозрюю у трагедії мого батька дитини, який незадовго до організації вбивства, переоформив за підробленою довіреністю моє майно на своїх спільників.

Для того, щоб замести сліди свого злочину, він і підмовив мого племінника-аутиста на злочин, знаючи, що ніякої відповідальності такий підліток не понесе. Племінник напав на нас з маленьким сином з ножем і завдав нам десятки ударів. Ми 100% повинні були померти, але дивом вижили. Але ви й ваші прокурори наполегливо удаєте, що не помічаєте цього причинно-наслідкового зв'язку. Ви намагаєтеся мене посадити у в'язницю, в той час, як вбивці гуляють на свободі. І не просто ходять, а розповідають всім, що купили вас і ваших прокурорів.

Я вимагаю від вас публічної відповіді. Я закликаю вас згадати, що ви - чоловік і що ховатися за стінами Генеральної прокуратури вічно не вийде. Вийдіть і назвіть вбивць, які використовували аутиста у своїх брудних справах. А якщо ви цього зробити не можете – ганебно зірвіть з себе погони і ніколи не звіться прокурором, який відповідає за дотримання законів, прав людей та особливо дітей. Я чекаю вашої відповіді!"