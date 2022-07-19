Якщо ви помітили це на вашому тілі - перевірте печінку

Жовті очі або шкіра

Жовтяниця - пожовтіння очей або шкіри - поширена ознака ураження печінки. Це трапляється, коли печінка не може в достатньому обсязі фільтрувати з крові білірубін, природну хімічну речовину, що виробляється еритроцитами. Через це очі та шкіра можуть набувати жовтуватого відтінку.

"Жовтяниця зазвичай є першою, а іноді й єдиною ознакою захворювання печінки", - кажуть дослідники.

Набряки на тілі

Якщо ваші щиколотки, ноги або живіт постійно набрякають, це може бути найпоширенішим симптомом пошкодження печінки. Набряк відчувають приблизно 50% людей з цирозом - найважчою формою захворювання печінки.

Це трапляється, коли печінка більше не в змозі виробляти альбумін, білок, який перешкоджає витоку рідини з кровоносних судин у тканини. Затримана рідина спричиняє набрякання частин тіла.

Свербіж шкіри

Якщо функція печінки деякий час була порушена, у людей може розвинутися свербіж шкіри на багатьох ділянках тіла.

Це може статися тому, що пошкодження печінки може призвести до накопичення жовчних солей під шкірою, підвищення рівня гістаміну в організмі або зниження рівня серотоніну (що призводить до посиленого сприйняття свербіння).

Фото: Через пошкодження печінки може свербіти шкіра (freepik)

Висипи

У людей з пошкодженням печінки може з’явитися червонувато-фіолетовий висип, що складається з дрібних точок або більших плям. Це викликано кровотечею з дрібних кровоносних судин шкіри.

Синці без вагомої причини

Якщо синці з’являються легше або сильніше, ніж зазвичай, це може бути ознакою дисфункції печінки. Причина: кровотеча з кровоносних судин шкіри, яка також може спричинити утворення висипань.

Невеликі жирові відкладення в деяких областях тіла

Пошкоджена печінка може призвести до відкладення невеликих жовтих горбочків жиру на шкірі або повіках.

Це відбувається тому, що пошкоджена печінка викликає високий рівень холестерину в крові, що призводить до невеликих жирових відкладень.