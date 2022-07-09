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Заборони і обмеження по туризму в різних областях: де відпочити зараз не можна

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Субота 09 липня 2022 09:35
Заборони і обмеження по туризму в різних областях: де відпочити зараз не можна Фото: Куди не можна поїхати відпочити в Україні (unsplash)
Автор: Анна Шиканова

Літо-період відпусток і туризму. І хоча українцям через повномасштабне вторгнення Росії й військові дії зовсім не відпочинку, туристичний сезон все ж є. Люди намагаються вивезти дітей на природу, відпочити в горах або біля води.

Однак цього року в багатьох областях є суворі заборони та обмеження з приводу відвідування лісів, водойм і туристичних об'єктів. Куди не можна їхати відпочивати - читайте нижче.

Державне агентство розвитку туризму України випустило пам'ятку для українців, де чітко вказано, які області, райони та туристичні місця відвідувати не можна.

В Україні подорожувати та пересуватися по країні не заборонено. У деяких областях варто уточнити, чи безпечно їхати в ту чи іншу локацію. За безпеку відповідає Військова обласна адміністрація, місцева влада, ДСНС, поліція та військові.

Перед поїздкою варто вивчити місцевість на місці та дізнатися місця розташування бомбосховищ - в точці проходження і за маршрутом до неї. Також не варто забувати про комендантську годину, яка в більшості областей з 23:00 до 05:00.

Що заборонено категорично

  • Сплави, походи, прогулянки та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових і стратегічних об'єктів.
  • В умовах воєнного стану заборонено проводити масові заходи-фестивалі, концерти.
  • Туристичні точки біля кордонів з Білоруссю і Росією - під суворою забороною.
  • Обмеження діють на деякі гірські маршрути, водойми та ліси - в різних областях.
  • Відпочинок на сході України, зокрема, в прифронтових зонах, небезпечний через активні бойові дії.
  • Не варто влаштовувати туристичні поїздки по місцях, які були в окупації.
  • Відпочинок на узбережжі Чорного та Азовського моря - заборонений.

Які є заборони та обмеження по регіонах

Найбезпечніші для відвідувань області в центрі та на заході країни. Але і там можуть бути локальні обмеження.

В Києві та області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза житлових масивів.

В Черкаській області можна відпочивати біля водойм тільки там, де дозволила військова адміністрація. Зараз у Черкасах діє 5 пляжів. Відвідування лісів заборонено.

В Полтавській області заборонено відвідувати ліс. Купатися можна, але без плавзасобів.

На Волині не можна відвідувати ліси - через сусідство з Білоруссю.

У Львівській області можна погуляти в лісі, але не можна туди заїжджати машиною. Виняток - транзитні дороги або їзда на велосипеді. Багаття - тільки в спеціально відведених місцях. Пляжний відпочинок - тільки там, де офіційно дозволено. А ось сплави на байдарках і катамаранах дозволені.

На Закарпатті у ліс ходити можна, але деякі маршрути закриті - це стосується Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника, які межують з кордоном інших країн. Польоти на одномоторних літаках заборонені.

В Івано-Франківській області можна відвідувати гори та ліси. На Буковелі заборонено кататися в лісі на джипах, квадрациклах, багі та мотоциклах.

В Тернопільській області у ліс піти можна, але палити багаття не можна. Всі туристичні об'єкти працюють, відвідувати водойми можна. Для організації заходів потрібен дозвіл обласної Військової адміністрації.

У Вінницької області дозволена туристична діяльність, крім місць біля критичної інфраструктури та в прикордонній зоні. Відвідування лісів заборонено.

В Рівненській області по ягоди в ліс сходити можна, але в шести громадах не можна: Локницька, Зарічанська, Висоцька, Миляцька, Старосільська і Березівська. Заборонено полювання.

В Житомирській області дозволено збір ягід, грибів і лікарських рослин в лісах, крім території у 20 км від кордону з Білоруссю і місцевості, яка була окупована. Заборонено відвідування заповідників. Закриті водойми біля критичної інфраструктури. Заклади культури працюють тільки ті, де є укриття.

В Хмельницької області всі туристичні об'єкти працюють у звичайному режимі. Ліси відвідувати можна, але ось багаття розводити не можна. І заборонений в'їзд в ліс всіма транспортними засобами крім велосипедів.

До речі, раніше ми писали про те, в яких областях є водойми та відпочинок біля води.

А також ми розповідали про те, на яких пляжах у Києві купатися не можна.

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