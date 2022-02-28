Як захистити себе при використанні месенджерів: інструкція
Як безпечно користуватися месенджерами (колаж: Styler)
Росія напала на Україну 24 лютого. В умовах війни важливо дотримуватися інформаційної безпеки.
Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував коротку інструкцію, як захистити себе при використанні месенджерів.
Дотримуйтесь наступних правил:
- Діліться конфіденційною інформацією тільки з тими, кому ви довіряєте. Перевіряйте, чи є людина, з якою ви розмовляєте, тою, за кого він себе видає, зателефонувавши або попросивши голосове повідомлення;
- Ніколи і нікому не надавайте коди підтвердження SMS - навіть якщо ви знаєте цих людей, і включіть двоетапну перевірку, щоб додатково захистити свій обліковий запис;
- Налаштуйте "конфіденційність", щоб контролювати, хто може бачити вашу фотографію профілю та хто може додавати вас до груп;
- Двічі перевіряйте точність пересланих повідомлень;
- Перегляньте історію чату та членство в групах. Розглядайте можливість очищення історії чату;
- Скаржтеся на будь-які контакти, які здаються шахрайськими або з яких посилають загрози або інші небезпечні повідомлення.
Як захистити себе при використанні месенджерів (https://t.me/CenterCounteringDisinformation)
Українці, будьте уважні і не дайте нікому себе обдурити!
Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як чинити опір колонам ворога.
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Крім того, українців закликають видалити російські програми, оскільки можлива передача даних.