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Як захистити себе при використанні месенджерів: інструкція

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Понеділок 28 лютого 2022 16:04
Як захистити себе при використанні месенджерів: інструкція Як безпечно користуватися месенджерами (колаж: Styler)
Автор: Марина Настевич

Росія напала на Україну 24 лютого. В умовах війни важливо дотримуватися інформаційної безпеки.

Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував коротку інструкцію, як захистити себе при використанні месенджерів.

Дотримуйтесь наступних правил:

  • Діліться конфіденційною інформацією тільки з тими, кому ви довіряєте. Перевіряйте, чи є людина, з якою ви розмовляєте, тою, за кого він себе видає, зателефонувавши або попросивши голосове повідомлення;
  • Ніколи і нікому не надавайте коди підтвердження SMS - навіть якщо ви знаєте цих людей, і включіть двоетапну перевірку, щоб додатково захистити свій обліковий запис;
  • Налаштуйте "конфіденційність", щоб контролювати, хто може бачити вашу фотографію профілю та хто може додавати вас до груп;
  • Двічі перевіряйте точність пересланих повідомлень;
  • Перегляньте історію чату та членство в групах. Розглядайте можливість очищення історії чату;
  • Скаржтеся на будь-які контакти, які здаються шахрайськими або з яких посилають загрози або інші небезпечні повідомлення.

Як захистити себе при використанні месенджерів: інструкціяЯк захистити себе при використанні месенджерів: інструкція

Як захистити себе при використанні месенджерів (https://t.me/CenterCounteringDisinformation)

Українці, будьте уважні і не дайте нікому себе обдурити!

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як чинити опір колонам ворога.

Також ми писали, що українцям пояснили, як правильно поводитися на блокпостах.

Крім того, українців закликають видалити російські програми, оскільки можлива передача даних.

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