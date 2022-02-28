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Как защитить себя при использовании мессенджеров: инструкция

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Понедельник 28 февраля 2022 16:04
Как защитить себя при использовании мессенджеров: инструкция Как безопасно пользоваться мессенджерами (коллаж: Styler)
Автор: Марина Настевич

Россия напала на Украину 24 февраля. В условиях войны важно соблюдать информационную безопасность.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опубликовал краткую инструкцию, как защитить себя при использовании мессенджеров.

Следуйте следующим правилам:

  • Делитесь конфиденциальной информацией только с теми, кому вы доверяете. Проверяйте, является ли человек, с которым вы разговариваете, тем, за кого он себя выдает, позвонив или попросив голосовое сообщение;
  • Никогда и никому не предоставляйте коды подтверждения SMS - даже если вы знаете этих людей, и включите двухэтапную проверку, чтобы дополнительно защитить свою учетную запись;
  • Настройте "конфиденциальность", чтобы контролировать, кто может видеть вашу фотографию профиля и кто может добавлять вас в группы;
  • Дважды проверяйте точность пересланных сообщений;
  • Просмотрите историю чата и членство в группах. Рассматривайте возможность очистки истории чата;
  • Жалуйтесь на любые контакты, которые кажутся мошенническими или с которых посылают угрозы или другие опасные сообщения.

Как защитить себя при использовании мессенджеров: инструкцияКак защитить себя при использовании мессенджеров: инструкция

Как защитить себя при использовании мессенжеров (https://t.me/CenterCounteringDisinformation)

Украинцы, будьте внимательны и не дайте никому себя обмануть!

Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, как сопротивляться колоннам врага.

Также мы писали, что украинцам объяснили, как правильно вести себя на блокпостах.

Кроме того, украинцев призывают удалить российские приложения, поскольку возможна передача данных.

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