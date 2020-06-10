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Як захистити свої гроші від шахраїв: чотири головних правила

STYLERЖиття    10.06.2020 - 07:41
Як захистити свої гроші від шахраїв: чотири головних правила
Як захистити свої гроші від шахраїв (Колаж РБК-Україна)

Банкір дав ефективні і прості поради про те, як не потрапити на вудку аферистів

Шахраї в Україні постійно вигадують нові схеми для викрадення коштів українців. За минулий рік злочинці примудрилися викрасти з банківських карток українців понад 300 мільйонів гривень. Банкір Олег Гороховський дав поради про те, як вберегти свої кошти від аферистів.

Горохівський зазначив, що аферисти використовують різні хитрощі, щоб підштовхнути людей віддати свої кошти або поділитися конфіденційною інформацією. Однак він назвав чотири головні правила, які допоможуть уникнути будь-якої ситуації з шахраями. Про це він розповів в ефірі "Сніданок 1+1".

Перше і найголовніше. Що б не говорили шахраї, ніколи, ні під яким приводом, ні за яких обставин, не можна говорити свої дані телефоном. Це стосується паролів, кодів, особливо тих, що приходять в смс. Шахраї завжди кажуть, що їм дуже потрібна ця інформація.

Другий. Один клік на посилання і гроші вже в руках аферистів. Цей вид шахрайства називається фішинг. Всі повідомлення про те, що ви виграли машину, ваш кредит оформлений, з проханням перейти за посиланням – краще відразу видаляти.

Третє. Гроші з вашої картки може вкрасти вірус. Він потрапляє на ваш комп'ютер, краде всі дані, що знаходяться на жорсткому диску комп'ютера. Там можуть бути паролі від банку та інша особиста інформація. Не варто зберігати на комп'ютері паролі й для надійності Горохівський рекомендує використовувати клієнт-банк для смартфонів. Якщо шахрай спробує викрасти гроші, то банк побачить нетипову трансакцію і зможе відреагувати.

Четверте. Будьте уважними та всю інформацію щодо карти або рахунків перевіряйте безпосередньо в банку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї влаштували масштабну аферу з заробітчанами.

А також розповідали про те, що клієнти ПриватБанку можуть стати жертвами аферистів.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України мошенничествоаферисты
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