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Шахраї влаштували масштабну аферу із заробітчанами України: будьте пильними

STYLERЖиття    07.06.2020 - 15:29
Шахраї влаштували масштабну аферу із заробітчанами України: будьте пильними
Аферисти в Україні - нова схема обману з заробітчанами (колаж РБК-Україна)

Шахраї наживаються на українцях, які виїжджають на заробітки

Аферисти намагаються нажитися всілякими способами на своїх жертвах. В їх пастку вже попалися близько півтора десятка українців, які всього лише хотіли виїхати на заробітки в Польщу.

Подібні схеми шахраї провертають, розраховуючи на неуважність людей. Тому будьте пильні і аналізуйте інформацію. Про це інформує ОBOZREVATEL.

"Оголошення знайшли на одному з відомих сайтів. Був замовлений автобус із київської фірми. У Житомирі на автовокзалі в автобус зайшов чоловік, який назвався ім'ям, як було зазначено в оголошенні. Попросив всіх здати по 140 євро нібито на рішення питання з перетином кордону. Потім сказав, що потрібно відлучитися на кілька хвилин, і більше не повернувся. Його телефон був відключений. Через дві години люди викликали поліцію", - прокоментувала прес-секретар поліції Львівської області Алла Ващенко.

Шахраї, як правило, обіцяють влаштувати на роботу в важкодоступних країнах - в Англії, Нідерландах. Це один із моментів, на які варто звернути увагу, щоб не попастися на гачок аферистів.

Другий момент, який підводить українців, - бажання влаштуватися на роботу в Європі через нелегальні компанії. "Не платіть за працевлаштування! Платити фірмі мають роботодавці, а не ви", - попереджає голова Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобійник.

Вікторія Стахова з Івано-Франківська поділилася своїм неприємним досвідом обману. Вона заплатила посереднику 200 євро, який пообіцяв доставити її в Польщу, а після - в Німеччину. "У Польщу нас дійсно привезли, поселили в хостелі, а потім посередник зник. Більше я на такі схеми не погоджуюся", - розповіла Вікторія.

Є ще така схема: польська компанія виплачує зарплату людям через українського посередника. Посередник вираховує з робочих гроші за проживання, хоча на ділі поляки надають житло безкоштовно.

Щоб уникнути подібних неприємностей, українцям радять не погоджуватися на угоду, якщо вона не до кінця зрозуміла або містить неточності. Краще підійти до питання більш відповідально і приділити більше часу, ніж втратити гроші та збагатити аферистів.

Нагадаємо, що аферисти придумали нову схему шахрайства з СІЗО.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Афера
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