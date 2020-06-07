ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мошенники устроили масштабную аферу с заробитчанами Украины: будьте бдительны

STYLERЖизнь    07.06.2020 - 15:29
Мошенники устроили масштабную аферу с заробитчанами Украины: будьте бдительны
Аферисты в Украине - новая схема обмана с заробитчанами (коллаж РБК-Украина)

Аферисты наживаются на украинцах, которые выезжают на заработки

Аферисты пытаются нажиться всевозможными способами. В их ловушку уже попались около полтора десятка украинцев, которые всего лишь хотели выехать на заработки в Польшу.

Подобные схемы мошенники проворачивают, рассчитывая на невнимательность людей. Поэтому будьте бдительны и анализируйте информацию. Oб этом информирует ОBOZREVATEL.

"Объявление нашли на одном из известных сайтов. Был заказан автобус с киевской фирмы. В Житомире на автовокзале в автобус зашел мужчина, который назвался именем, как указано было в объявлении. Попросил всех сдать по 140 евро - якобы на решения вопроса с пересечением границы. Затем сказал, что нужно отлучиться на несколько минут, и больше не вернулся. Его телефон был отключен. Через два часа люди вызвали полицию", - прокомментировала пресс-секретарь полиции Львовской области Алла Ващенко.

Мошенники, как правило, обещают устроить на работу в труднодоступных странах - в Англии, Нидерландах. Это один из моментов на которые стоит обратить внимание, чтобы не попасться на крючок аферистов.

Второй момент, который подводит украинцев, - желание устроиться на работу в Европе через нелегальные компании. "Не платите за трудоустройство! Платить фирме должны работодатели, а не вы", - предупреждает глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Виктория Стахова из Ивано-Франковска поделилась своим неприятным опытом обмана. Она заплатила посреднику 200 евро, который пообещал доставить ее в Польшу, а после - в Германию. "В Польшу нас действительно привезли, поселили в хостел, а потом посредник исчез. Больше я на такие схемы не соглашаюсь", - рассказала Виктория.

Есть еще такая схема: польская компания выплачивает зарплату людям через украинского посредника. Посредник высчитывает с рабочих деньги за проживание, хотя на деле поляки предоставляют жилье бесплатно.

Чтобы избежать подобных неприятностей, украинцам советуют не соглашаться на сделку, если она не до конца понятна или содержит неточности. Лучше подойти к вопросу более ответственно и уделить больше времени, чем потерять деньги и обогатить аферистов.

Напомним, что аферисты придумали новую схему мошенничества из СИЗО.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Афера
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь