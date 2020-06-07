Мошенники устроили масштабную аферу с заробитчанами Украины: будьте бдительны

Аферисты в Украине - новая схема обмана с заробитчанами (коллаж РБК-Украина)

Аферисты наживаются на украинцах, которые выезжают на заработки

Аферисты пытаются нажиться всевозможными способами. В их ловушку уже попались около полтора десятка украинцев, которые всего лишь хотели выехать на заработки в Польшу.

Подобные схемы мошенники проворачивают, рассчитывая на невнимательность людей. Поэтому будьте бдительны и анализируйте информацию. Oб этом информирует ОBOZREVATEL.

"Объявление нашли на одном из известных сайтов. Был заказан автобус с киевской фирмы. В Житомире на автовокзале в автобус зашел мужчина, который назвался именем, как указано было в объявлении. Попросил всех сдать по 140 евро - якобы на решения вопроса с пересечением границы. Затем сказал, что нужно отлучиться на несколько минут, и больше не вернулся. Его телефон был отключен. Через два часа люди вызвали полицию", - прокомментировала пресс-секретарь полиции Львовской области Алла Ващенко.

Мошенники, как правило, обещают устроить на работу в труднодоступных странах - в Англии, Нидерландах. Это один из моментов на которые стоит обратить внимание, чтобы не попасться на крючок аферистов.

Второй момент, который подводит украинцев, - желание устроиться на работу в Европе через нелегальные компании. "Не платите за трудоустройство! Платить фирме должны работодатели, а не вы", - предупреждает глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Виктория Стахова из Ивано-Франковска поделилась своим неприятным опытом обмана. Она заплатила посреднику 200 евро, который пообещал доставить ее в Польшу, а после - в Германию. "В Польшу нас действительно привезли, поселили в хостел, а потом посредник исчез. Больше я на такие схемы не соглашаюсь", - рассказала Виктория.

Есть еще такая схема: польская компания выплачивает зарплату людям через украинского посредника. Посредник высчитывает с рабочих деньги за проживание, хотя на деле поляки предоставляют жилье бесплатно.

Чтобы избежать подобных неприятностей, украинцам советуют не соглашаться на сделку, если она не до конца понятна или содержит неточности. Лучше подойти к вопросу более ответственно и уделить больше времени, чем потерять деньги и обогатить аферистов.

Напомним, что аферисты придумали новую схему мошенничества из СИЗО.

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Автор: Дарья Русина