Засовували в пащу траву: нові подробиці про напад пса у Вишневому

У Вишневому собака покусала дитину (Колаж РБК-Україна)

Подруги постраждалої розповіли, що сталося на дитячому майданчику і чому собака кинулася

У місті Вишневе Київської області собака накинулася на компанію дівчаток. Дві школярки встигли втекти, а третій від собаки сильно дісталося.

На сторінці dtp.kiev.ua у Facebook з'явилася інформація про те, що нібито діти самі винні у нападі, так як вони намагалися нагодувати собаку травою і мучили її. Але пізніше в сюжеті ТСН розповіли, що сталося насправді.

Скріншот публікації (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Восьмирічна Настя, яка стала жертвою укусів, стверджує, що вона не пам'ятає подробиць нападу. Свідки кажуть, що дівчата самі покликали собаку у двір і хотіли пограти з нею, а також зробити кілька фотографій.

Спочатку все було добре, пес підійшов до дівчат, вони спробували його пригостити травою, і він не виявляв до них агресії. А потім вони захотіли зробити фотографію.

"Настя ось так поставила телефон, собака нормально. Це спалах був, і пес злякався, я не знаю – він просто кинувся на Настю", - розповіла одна з дівчат.

Від страху діти розбіглися. Ніяких особливих прикмет пса вони не запам'ятали і пояснити волонтерам, як виглядає собака, вони не змогли. Також невідомо, собака була домашня, на самовигулі або бездомна. За однією з фотографій вдалось знайти пса, який схожий на того, який вчинив напад. Захисники тварин тепер переживають, щоб пошуки одного пса не перетворилися на помсту і побиття інших бездомних собак.

Настю госпіталізували в лікарню і лікарям довелося накласти лише на обличчі 57 швів, а по тілу просто порахувати не можуть. На щастя, життєво важливі органи дитини не постраждали.

"Головне – це була косметика. На щастя, око не постраждало. Щічна, скронева частина. Для дівчинки це дуже важливо, щоб не виникло після операції ніяких деформацій", - розповів завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії київської дитячої лікарні №7 Геннадій Коротченко.

Зоозахисники нагадують, що повинна бути колективна відповідальність – і батьків, і заводчиків собак.

"Не можна підходити до собак, яких вони не знають – бездомні це собаки або домашні. Батьки повинні проводити роз'яснювальну роботу для своїх дітей, враховуючи, що така ситуація сталася, вона може стати показовою, прикладом для батьків і дітей, що так чинити не можна", - зазначили волонтери.

Собака покусала дівчинку у Вишневому (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запорізькій області в зрошувальному каналі загинули двоє хлопчиків.

А також ми повідомляли про те, що під Києвом собака накинулася на компанію школярок.