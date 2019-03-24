Зелена, як Шрек: Лобода стала посміховиськом в мережі

Світлана Лобода любить привертати до себе увагу і часто виставляє в мережі дивні фотографії. На цей раз користувачі обговорили її "зелене" фото, яке співачка виклала на своїй сторінці в Instagram.

Нова фотографія привернула до себе увагу фанів Лободи, які також багато жартували над нею.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Зелена як Шрек, упс сорі Фіона";

"Зовсім можна і не прикривати силікони. Дивитися вже нема на що. Так і слухати";

"Макіяжу багато не буває";

"Нещира, всі люди як люди, а ти кривляка";

"Така зелененька";

"Губатенька";

"Ти зрадниця України";

"Повія";

Але є і ті, кому фотографія Лободи сподобалася.

"Як завжди неперевершена!";

"Світлана! Богиня просто";

"Чарівна", - прокоментував користувач.

Нагадаємо, що нещодавно Лобода злила в мережу невдале фото, яке шокувало користувачів невдалим виглядом співачки.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода шокувала шанувальників своєю зовнішністю. При цьому співачку розкритикували її фани.

Ми також писали про те, що користувачі мережі висміяли невдалий знімок Лободи.