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Зеленський відповів на петицію про передачу Києво-Печерської Лаври ПЦУ

STYLERЖиття    23.05.2020 - 16:33
Зеленський відповів на петицію про передачу Києво-Печерської Лаври ПЦУ
Києво-Печерська Лавра (фото: РБК-Україна)

Києво-Печерську Лавру просили забрати в УПЦ МП і передати ПЦУ

Президент Володимир Зеленський відреагував на ініціативу українців про передачу Києво-Печерської Лаври у використання ПЦУ та розірвання договору оренди храму з УПЦ МП.

Відповідна петиція на сайті президента за місяць набрала 27,5 тисячі підписів з 25 тисяч необхідних для розгляду питання головою держави.

Зеленський відповів авторам петиції та заявив, що питаннями оренди Києво-Печерської лаври займається Кабінет міністрів.

Таким чином президент просто переадресував питання уряду.

"Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління", - йдеться у відповіді Зеленського авторам петиції

Раніше повідомлялося, що в мотиваційній частині автори петиції називали справедливим, щоб Києво-Печерську Лавру використовувала православна конфесія, яка визнана православним світом автокефальною православною церквою в Україні. Також в ініціативи зазначалося, що УПЦ МП не є такою. Крім того, високі церковні ієрархи УПЦ МП часто висловлювалися і діяли проти українського народу.

Нагадаємо, що предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній взимку 2019 року озвучив думку, що Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра в Тернопільській області та Свято-Успенська Святогірська лавра на Донеччині вийдуть з юрисдикції УПЦ МП протягом року-двох.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Володимир ЗеленськийКиївУПЦ МППЦУПетиція
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