Дзеркальна дата 06.06 виконає будь-яке бажання: допоможе простий ритуал

Дзеркальна дата 06.06.2020 допоможе втілити ваше найзаповітніше бажання. Але важливо знати, як, коли і при дотриманні яких правил його загадувати. Якщо ви давно мрієте про взаємну любов, щастя в шлюбі, підвищення зарплати, нову роботу або супервідпустку, субота, 6 червня, допоможе вам.

Нумерологи кажуть, що енергетика шістки дуже позитивна і творча. Число є символом чесності, доброти та взаєморозуміння. Крім того, шістка несе подолання труднощів і просвітлення. Саме тому в цей день можна змінити своє життя на краще.

Як провести ритуал на виконання бажань в дзеркальну дату

Правильно загадати бажання 06.06.2020 допоможе простий ритуал, для якого треба записати бажання на листку. При цьому важливо не просто його загадати, а почати прагнути до втілення своєї мрії в життя, пишуть Вести-UA.

Головне - правильне формулювання. У тексті не повинно бути слова "не" чи "ні". Тобто "Я не хочу бути бідним" писати не можна, втім "Я хочу бути багатим" теж не підійде.

Бажання має відобразити процес і твердження, наприклад, "Я добре заробляю", "Я привертаю чоловіків/жінок".

Важливо також вказати в бажанні терміни, адже шістка полюбляє достовірність і точність. Поставте умову, який часовий відрізок вам потрібен, щоб втілити мрію в життя. Наприклад, "Я зароблю багато грошей цим літом/ у червні/ на цьому тижні.

Додайте конкретики. Не бійтеся додавати в бажання емоції, зробіть його розгорнутим. До прикладу, "На цьому тижні я зустріну кохану людину, яка ощасливить мене назавжди".

Додайте до ритуалу свічку і примовляння

Після того, як ви написали своє бажання, можна провести невеликий ритуал зі свічкою. Потрібно запалити її й підпалити від полум'я листок, прочитавши примовляння: "Побачу щастя скоро попереду. Удача, ти до мене прийди. Тижні, місяці, дні, роки. Будь зі мною ти завжди".

І пам'ятайте, що 6 червня Всесвіт буде на вашому боці. Щоб все вийшло, потрібен позитивний настрій і віра в силу вашого бажання. А воно має відображати те, що здається вам найбільш важливим.

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