Жара і сильні грози: які області України накриє негодою

Погода в Україні на суботу, 6 червня, почне кардинально змінюватися. Температура повітря піде вгору, але частину країни накриє сильними грозами та зливами.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря складе +14 +16 градусів, денна температура повітря підніметься до +25 +29 градусів. Можливий сильний вітер, до штормових поривів.

У південних областях опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність. Вночі від +14 до +15 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 градусів, в Одесі буде прохолодніше, +21 +23 градуси. У Криму без опадів, вночі +13 +15 градусів, вдень +25 +27 градусів.

На півночі України синоптики прогнозують грози, зливи. Вночі від +13 до +15 градусів, удень від +25 до +27 градусів.

Західні області накриє сильними грозами та дощами, вітер південно-західний, зі штормовими поривами. Нічна температура коливатиметься від +13 до +16 градусів, вдень повітря прогріється від +22 до +26 градусів.

В центральній частині країни без опадів, можлива невелика хмарність. Вночі від +13 до +16 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +28 градусів. Вітер сильний, з поривами.

У Києві 6 червня очікується сильна гроза, можливий дощ. Нічна температура повітря складе +14 +16 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів. Вітер південний, до 12-15 м/с.

Карта погоди в Україні на 6 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик спрогнозувала в Україні спеку і дала прогноз на Трійцю.

А також ми розповідали про те, що в Україні кардинально зміниться клімат і зникнуть сніжні зими.