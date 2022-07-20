Що чекає організм при здачі крові: це важливо знати перед донорством

Беручи участь в донорстві крові, щоб допомогти іншим, важливо перед початком цієї благородної справи враховувати можливі складнощі для організму після процедури, а також як їх мінімізувати.

При зменшенні об'єму крові в організмі знижується і рівень заліза, що особливо слід брати до уваги жінкам, які готуються стати донорами, враховуючи факт, що вони і так щомісяця втрачають кров і відповідно залізо через менструацію.

Перед здачею крові для інших слід здати аналізи, перевірити і гемоглобін, і феритин (показники депо-білка заліза не повинні опускатися нижче за 40-45 нг/мл).

У донора беруть близько 450 мілілітрів крові, що становить приблизно 10% від загальної маси. При процедурі донорства людина втрачає близько 200-250 мг заліза, при цьому при звичайному харчуванні в шлунково-кишковому тракті всмоктується близько 1 мг заліза.

Якщо у вашому організмі фіксується дефіцит заліза, то донорство може привести до погіршення самопочуття, а здача крові в значних обсягах здатна призвести до проблемам зі здоров'ям.

Як зміцнити організм до і після донорства

Після процедури донорства необхідно заповнювати дефіцит заліза в організмі. Втім, і перед здачею крові теж потрібно запастися цим елементом про запас.

Для цього рекомендується вживати здорову їжу, багату залізом. А саме:

червоне м'ясо,

рибу,

птицю,

боби,

шпинат тощо,

пити бажано побільше (перед самою донацією радять випити до 500 мл води або іншої рідини).

Медики звертають увагу, що регулярне харчування допомагає підтримувати рівень цукру в крові на стабільному рівні, і це важливо, щоб не сталося запаморочення після здачі крові.