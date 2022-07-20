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Що чекає організм при здачі крові: це важливо знати перед донорством

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Середа 20 липня 2022 22:59
Що чекає організм при здачі крові: це важливо знати перед донорством Фото: донорство крові (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Беручи участь в донорстві крові, щоб допомогти іншим, важливо перед початком цієї благородної справи враховувати можливі складнощі для організму після процедури, а також як їх мінімізувати.

Про це передає "Країна здоров'я".

При зменшенні об'єму крові в організмі знижується і рівень заліза, що особливо слід брати до уваги жінкам, які готуються стати донорами, враховуючи факт, що вони і так щомісяця втрачають кров і відповідно залізо через менструацію.

Перед здачею крові для інших слід здати аналізи, перевірити і гемоглобін, і феритин (показники депо-білка заліза не повинні опускатися нижче за 40-45 нг/мл).

У донора беруть близько 450 мілілітрів крові, що становить приблизно 10% від загальної маси. При процедурі донорства людина втрачає близько 200-250 мг заліза, при цьому при звичайному харчуванні в шлунково-кишковому тракті всмоктується близько 1 мг заліза.

Якщо у вашому організмі фіксується дефіцит заліза, то донорство може привести до погіршення самопочуття, а здача крові в значних обсягах здатна призвести до проблемам зі здоров'ям.

Як зміцнити організм до і після донорства

Після процедури донорства необхідно заповнювати дефіцит заліза в організмі. Втім, і перед здачею крові теж потрібно запастися цим елементом про запас.

Для цього рекомендується вживати здорову їжу, багату залізом. А саме:

  • червоне м'ясо,
  • рибу,
  • птицю,
  • боби,
  • шпинат тощо,
  • пити бажано побільше (перед самою донацією радять випити до 500 мл води або іншої рідини).

Медики звертають увагу, що регулярне харчування допомагає підтримувати рівень цукру в крові на стабільному рівні, і це важливо, щоб не сталося запаморочення після здачі крові.

Нагадаємо, що в Україні запустили сервіс для реєстрації для здачі крові.

Додамо також, перед цим у Національній службі здоров'я України пояснили, як підготуватися до донорства крові.

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