ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Житомирі дитина вилетіла з дев'ятого поверху і вижила

STYLERЖиття    03.05.2019 - 14:24
В Житомирі дитина вилетіла з дев'ятого поверху і вижила
В Житомирі дитина випала з балкона (Колаж РБК-Україна)

Дорослі буквально на пару хвилин залишили півторарічного хлопчика без нагляду

У Житомирі з балкона дев'ятого поверху випала півторарічна дитина. Хлопчик дивом вижив. Про подію розповіли в прес-службі поліції Житомирської області.

Інцидент стався в четвер увечері, 2 травня. Маленька дитина випала з балкону дев'ятого поверху в одному з місцевих сімейних гуртожитків. Близько 19:30 хлопчик грав у коридорі загального користування. На кілька хвилин він залишився без нагляду дорослих, вийшов на балкон і звідти зірвався вниз.

Дорослі негайно викликали швидку медичну допомогу, а ті в свою чергу викликали патрульних поліцейських. Хлопчика негайно госпіталізували у лікарню.

При огляді в лікарні, з'ясувалося, що загрози його життю немає і на даний момент лікарі оцінюють його стан як задовільний. У хлопчика травми різного ступеня тяжкості.

Поліцейські з'ясовують всі обставини інциденту і завели кримінальне провадження за фактом події.

"За даним фактом Житомирським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - розповіли в прес-службі поліції.

У Житомирі маленька дитина випала з балкону дев'ятого поверху (YouTube/Поліція Житомира)

Поліцейські дали рекомендації про те, як уникнути подібних ситуацій:

  • Не залишайте дітей наодинці в кімнаті, якщо відкрито вікно.
  • Не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла залізти на підвіконня.
  • Встановіть замки, фіксатори або блокуючі пристрої, які не допустять відкриття вікон дітьми.
  • Не грайте з дитиною на підвіконні, не дозволяйте йому сидіти на ньому в будь-яку пору року.
  • По можливості, подбайте про решітки на вікнах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві 12-річний хлопчик випав з вікна висотки.

А також розповідали подробиці про студентку, яка випала з вікна 11-го поверху в Одесі.

У Миколаєві через обвал сміття на звалищі померла дитина Вилучили навіть кота: у 21-річної горе-матері з Черкас забрали дітей (відео)
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України преступленияпадениепроисшествие
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся