В Житомирі дитина вилетіла з дев'ятого поверху і вижила

У Житомирі з балкона дев'ятого поверху випала півторарічна дитина. Хлопчик дивом вижив. Про подію розповіли в прес-службі поліції Житомирської області.

Інцидент стався в четвер увечері, 2 травня. Маленька дитина випала з балкону дев'ятого поверху в одному з місцевих сімейних гуртожитків. Близько 19:30 хлопчик грав у коридорі загального користування. На кілька хвилин він залишився без нагляду дорослих, вийшов на балкон і звідти зірвався вниз.

Дорослі негайно викликали швидку медичну допомогу, а ті в свою чергу викликали патрульних поліцейських. Хлопчика негайно госпіталізували у лікарню.

При огляді в лікарні, з'ясувалося, що загрози його життю немає і на даний момент лікарі оцінюють його стан як задовільний. У хлопчика травми різного ступеня тяжкості.

Поліцейські з'ясовують всі обставини інциденту і завели кримінальне провадження за фактом події.

"За даним фактом Житомирським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - розповіли в прес-службі поліції.

У Житомирі маленька дитина випала з балкону дев'ятого поверху (YouTube/Поліція Житомира)

Поліцейські дали рекомендації про те, як уникнути подібних ситуацій:

Не залишайте дітей наодинці в кімнаті, якщо відкрито вікно.

Не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла залізти на підвіконня.

Встановіть замки, фіксатори або блокуючі пристрої, які не допустять відкриття вікон дітьми.

Не грайте з дитиною на підвіконні, не дозволяйте йому сидіти на ньому в будь-яку пору року.

По можливості, подбайте про решітки на вікнах.

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