ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Журналісти підрахували, скільки разів збрехав Семочко у 15-хвилинному інтерв'ю

STYLERЖиття    24.10.2018 - 12:17

Відео: YouTube / BIHUS info

Через два тижні після виходу в ефір розслідуванні програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, останній виступив у програмі "Дорогами війни" на одному з телеканалів, і за 15 хвилин нібито спростовував факти, озвучені в журналістському розслідуванні. Як прокоментували в редакції програми "Наші Гроші", чиновник встиг за цей нетривалий час встигнути збрехати 7 разів.

Першою брехнею став російський паспорт дружини. Так, Семочко заявив, що його сім'я на постійній основі проживає в Україні.

Демонстрація ним українського паспорта Тетяни Лисенко жодним чином не спростовує видачу їй російського. У програмі журналісти навели цілком обгрунтовані докази того, що опублікована в мережі копія паспорта РФ Тетяни Лисенко з високою ймовірністю є реальною, оскільки паспорт з такою серією-номером, на її ім'я, її дату народження дійсно видавався офіційними органами РФ, на нього було присвоєно російський індивідуальний податковий номер. Російські паспортні дані Тетяни Лисенко виявляються через офіційний сайт Федеральної податкової РФ.

Журналісти підрахували, скільки разів збрехав Семочко у 15-хвилинному інтерв'юЖурналісти підрахували, скільки разів збрехав Семочко у 15-хвилинному інтерв'юСкрін: YouTube / BIHUS info

Другим обманом стала "автоматична паспортизація" в тимчасово окупованому Криму. Семочко розповів: "Що стосується громадянства кримчан слід пам'ятати, що більше 2 млн громадян України, які за станом на 2014 рік жили в Криму, стали жертвами тотальної автоматичної паспортизації Путіним всіх кримчан. Переважна більшість з них були змушені підкоритися окупаційному режиму".

Це неправда, так як після окупації українського півострова Кремль ухвалив (федеральним конституційним законом), що визнає жителів Криму - і громадян України та осіб без громадянства, які проживають на території півострова - громадянами РФ. По своїй суті це заява мала політичний характер. Додамо, що такого явища, як "примусова паспортизація" - міф.

До слова, українських політв'язнів у РФ досі не можуть змусити офіційно прийняти російське громадянство - взяти російські паспорти.

Журналісти підрахували, скільки разів збрехав Семочко у 15-хвилинному інтерв'юЖурналісти підрахували, скільки разів збрехав Семочко у 15-хвилинному інтерв'юСкрін: YouTube / BIHUS info

Третьою брехнею Семочка став російський ідентифікаційний номер його дружини. Тут все аналогічно "примусовій паспортизації". Індивідуальні податкові номери в РФ, на відміну від України, отримують автоматично не всі громадяни, а лише через офіційное оподаткування. Тобто отримати код без власного відома і бажання просто неможливо.

Четвертий обман - бізнес дружини Семочка. Мова йде про той будинок, який був показаний в сюжеті, на 333 квадрата - "він дійсно належить моїй коханій жінці, Тетяні Лисенко". Також про її бізнес в Криму... "При цьому чомусь навмисне забули про те, що ми продали цей бізнес, заплатили з цього бізнесу т. з. усі податки. Ми продали машину, заплатили всі податки", - розповів Семочко.

Як розповіли журналісти, раніше Тетяна Лисенко у Криму мала ФОП і турфірму ПП "Ялта-Холідей". Будинок в Козині вона придбала за півроку до продажу фірми. Також наголошується, що відразу після перереєстрації на нового засновника компанії взагалі ліквідували. За даними джерел журналістів, офіційні доходи Тетяни Лисенко з 2010 по 2018 рік - 1250000 грн, що еквівалентно 135 тис дол. за актуальним курсом (це приблизно 1/10 будинку, який оформлений на Лисенка).

Журналісти підрахували, скільки разів збрехав Семочко у 15-хвилинному інтерв'юЖурналісти підрахували, скільки разів збрехав Семочко у 15-хвилинному інтерв'юСкрін: YouTube / BIHUS info

П'ятим обманом Семочка стала розповідь про зашифрований автомобіль. Чиновник розповів, що в даний час користується машиною, яка числиться на балансі Служби зовнішньої розвідки і яким управляють кадрові співробітники служби.

"Він не мій приватний автомобіль ... Номерні знаки це "номери прикриття" простою мовою", - розповів він.

Справа в тому, що "номери прикриття" - це те, що має прикривати спецтранспорт, а не допомагати ідентифікувати його власника або пасажира. Так, у номерних знаках на його машині - АА1172СХ - можна вгадати персональні дані заступник голови розвідки, а саме його дата народження - листопад 1972 року.

Журналісти підрахували, скільки разів збрехав Семочко у 15-хвилинному інтерв'юЖурналісти підрахували, скільки разів збрехав Семочко у 15-хвилинному інтерв'юСкрін: YouTube / BIHUS info

Шостим обманом стала історія про вертоліт.

"Наприклад, ви на вулиці, проходячи повз красивого автомобіля, приміром Rolls-Royse Phantom, що коштує мільйони доларів, зробили фотографію. Після цього, через якийсь час, ви займаєте відповідальний пост. Раптом з'являється на екрані ваша фотографія і кажуть, що Олександр їздить на Phantom і не вказав свої доходи у декларації. Напевно ж це є елемент маніпулювання", - розповів Семочко.

Справа в тому, зазначається в матеріалі, що діти Тетяни Лисенко публікували різні фото з одним і тим самим вертольотом з бортовим номером UR-ICH (поруч і всередині) щонайменше 3 рази за 3 роки в різних місцях.

Журналісти підрахували, скільки разів збрехав Семочко у 15-хвилинному інтерв'юСкрін: YouTube / BIHUS info

Сьома брехня - слова щодо спецагентів на субпідряді у журналістів.

"Якщо зануритися в глибину цього питання, то маленька команда журналістів не здатна отфиксировать співробітника, високопоставленого співробітника СБУ, протягом року, щоб це не було якимось чином видно або не видно. У програмі показано ракурси - як виїжджає моя машина, як я рухаюся містом. Це є елементи візуального спостереження, є елементи використання оперативно-технічних засобів, тобто цілого комплексу", - розповів чиновник.

В редакції "Наші Гроші з Денисом Бігусом" підкреслили, що над їхньою програмою в частині зйомок працювали 1 журналіст, 2 оператора та 2 водія.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження стосовно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Нагадаємо, що голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив, що у відомства немає правових підстав для відсторонення Сергія Семочка від виконання службових обов'язків.

Також ми писали, що СБУ проверяет опубліковану в ЗМІ інформацію щодо Семочка.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

 

Новини України Служба безпеки Українижурналистыскандал
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся