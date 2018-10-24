Журналісти підрахували, скільки разів збрехав Семочко у 15-хвилинному інтерв'ю

Відео: YouTube / BIHUS info

Через два тижні після виходу в ефір розслідуванні програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, останній виступив у програмі "Дорогами війни" на одному з телеканалів, і за 15 хвилин нібито спростовував факти, озвучені в журналістському розслідуванні. Як прокоментували в редакції програми "Наші Гроші", чиновник встиг за цей нетривалий час встигнути збрехати 7 разів.

Першою брехнею став російський паспорт дружини. Так, Семочко заявив, що його сім'я на постійній основі проживає в Україні.

Демонстрація ним українського паспорта Тетяни Лисенко жодним чином не спростовує видачу їй російського. У програмі журналісти навели цілком обгрунтовані докази того, що опублікована в мережі копія паспорта РФ Тетяни Лисенко з високою ймовірністю є реальною, оскільки паспорт з такою серією-номером, на її ім'я, її дату народження дійсно видавався офіційними органами РФ, на нього було присвоєно російський індивідуальний податковий номер. Російські паспортні дані Тетяни Лисенко виявляються через офіційний сайт Федеральної податкової РФ.

Скрін: YouTube / BIHUS info

Другим обманом стала "автоматична паспортизація" в тимчасово окупованому Криму. Семочко розповів: "Що стосується громадянства кримчан слід пам'ятати, що більше 2 млн громадян України, які за станом на 2014 рік жили в Криму, стали жертвами тотальної автоматичної паспортизації Путіним всіх кримчан. Переважна більшість з них були змушені підкоритися окупаційному режиму".

Це неправда, так як після окупації українського півострова Кремль ухвалив (федеральним конституційним законом), що визнає жителів Криму - і громадян України та осіб без громадянства, які проживають на території півострова - громадянами РФ. По своїй суті це заява мала політичний характер. Додамо, що такого явища, як "примусова паспортизація" - міф.

До слова, українських політв'язнів у РФ досі не можуть змусити офіційно прийняти російське громадянство - взяти російські паспорти.

Скрін: YouTube / BIHUS info

Третьою брехнею Семочка став російський ідентифікаційний номер його дружини. Тут все аналогічно "примусовій паспортизації". Індивідуальні податкові номери в РФ, на відміну від України, отримують автоматично не всі громадяни, а лише через офіційное оподаткування. Тобто отримати код без власного відома і бажання просто неможливо.

Четвертий обман - бізнес дружини Семочка. Мова йде про той будинок, який був показаний в сюжеті, на 333 квадрата - "він дійсно належить моїй коханій жінці, Тетяні Лисенко". Також про її бізнес в Криму... "При цьому чомусь навмисне забули про те, що ми продали цей бізнес, заплатили з цього бізнесу т. з. усі податки. Ми продали машину, заплатили всі податки", - розповів Семочко.

Як розповіли журналісти, раніше Тетяна Лисенко у Криму мала ФОП і турфірму ПП "Ялта-Холідей". Будинок в Козині вона придбала за півроку до продажу фірми. Також наголошується, що відразу після перереєстрації на нового засновника компанії взагалі ліквідували. За даними джерел журналістів, офіційні доходи Тетяни Лисенко з 2010 по 2018 рік - 1250000 грн, що еквівалентно 135 тис дол. за актуальним курсом (це приблизно 1/10 будинку, який оформлений на Лисенка).

Скрін: YouTube / BIHUS info

П'ятим обманом Семочка стала розповідь про зашифрований автомобіль. Чиновник розповів, що в даний час користується машиною, яка числиться на балансі Служби зовнішньої розвідки і яким управляють кадрові співробітники служби.

"Він не мій приватний автомобіль ... Номерні знаки це "номери прикриття" простою мовою", - розповів він.

Справа в тому, що "номери прикриття" - це те, що має прикривати спецтранспорт, а не допомагати ідентифікувати його власника або пасажира. Так, у номерних знаках на його машині - АА1172СХ - можна вгадати персональні дані заступник голови розвідки, а саме його дата народження - листопад 1972 року.

Скрін: YouTube / BIHUS info

Шостим обманом стала історія про вертоліт.

"Наприклад, ви на вулиці, проходячи повз красивого автомобіля, приміром Rolls-Royse Phantom, що коштує мільйони доларів, зробили фотографію. Після цього, через якийсь час, ви займаєте відповідальний пост. Раптом з'являється на екрані ваша фотографія і кажуть, що Олександр їздить на Phantom і не вказав свої доходи у декларації. Напевно ж це є елемент маніпулювання", - розповів Семочко.

Справа в тому, зазначається в матеріалі, що діти Тетяни Лисенко публікували різні фото з одним і тим самим вертольотом з бортовим номером UR-ICH (поруч і всередині) щонайменше 3 рази за 3 роки в різних місцях.

Скрін: YouTube / BIHUS info

Сьома брехня - слова щодо спецагентів на субпідряді у журналістів.

"Якщо зануритися в глибину цього питання, то маленька команда журналістів не здатна отфиксировать співробітника, високопоставленого співробітника СБУ, протягом року, щоб це не було якимось чином видно або не видно. У програмі показано ракурси - як виїжджає моя машина, як я рухаюся містом. Це є елементи візуального спостереження, є елементи використання оперативно-технічних засобів, тобто цілого комплексу", - розповів чиновник.

В редакції "Наші Гроші з Денисом Бігусом" підкреслили, що над їхньою програмою в частині зйомок працювали 1 журналіст, 2 оператора та 2 водія.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження стосовно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Нагадаємо, що голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив, що у відомства немає правових підстав для відсторонення Сергія Семочка від виконання службових обов'язків.

Також ми писали, що СБУ проверяет опубліковану в ЗМІ інформацію щодо Семочка.

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Відео: РБК-Україна