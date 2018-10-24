Журналисты подсчитали, сколько раз солгал Семочко в 15-минутном интервью

Видео: YouTube / BIHUS info

Спустя две недели после выхода в эфир расследовании для программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом" относительно первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, последний выступил в программе "Дорогами войны" на одном из телеканалов, и за 15 минут якобы опровергал факты, озвученные в журналистском расследовании. Как прокомментировали в редакции программы "Наші Гроші", чиновник успел за это непродолжительно время успеть солгать 7 раз.

Первой ложью стал российский паспорт жены. Так, Семочко заявил, что его семья на постоянной основе проживает в Украине.

Демонстрация им украинского паспорта Татьяны Лысенко никаким образом не опровергает выдачу ей российского. В программе журналисты привели вполне обоснованные доказательства того, опубликованной в сети копия паспорта РФ Татьяны Лысенко с высокой вероятностью является реальной, так как паспорт с таким серией-номером, на ее имя, ее дату рождения действительно выдавался официальными органами РФ, на него был присвоен российский индивидуальный налоговый номер. Российские паспортные данные Татьяны Лысенко обнаруживаются через официальный сайт Федеральной налоговой РФ.

Скрин: YouTube / BIHUS info

Вторым обманом стала "автоматическая паспортизация" во временно оккупированном Крыму. Семочко рассказал: "Что касается гражданства крымчан следует помнить, что более 2 млн граждан Украины, которые по состоянию на 2014 год жили в Крыму, стали жертвами тотальной автоматической паспортизации Путиным всех крымчан. Подавляющее большинство из них были вынуждены подчиниться оккупационному режиму".

Это неправда, так как после оккупации украинского полуострова Кремль постановил (федеральным конституционным законом), что признает жителей Крыма - и граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих на территории полуострова - гражданами РФ. По своей сути это заявление имело политический характер. Добавим, что такого явления, как "принудительная паспортизация" - миф.

Кстати, украинских политзаключенных в РФ до сих пор не могут заставить официально принять российское гражданство - взять российские паспорта.

Скрин: YouTube / BIHUS info

Третьей ложью Семочко стал российский идентификационный номер его жены. Тут все аналогично "принудительной паспортизации". Индивидуальные налоговые номера в РФ, в отличие от Украины, получают автоматически не все граждане - а только ввиду официального налогообложения. То есть получить код без собственного ведома и желания просто невозможно.

Четвертый обман - бизнес жены Семочко. Речь идет о том доме, который был показан в сюжете, на 333 квадрата - "он действительно принадлежит моей любимой женщине, Татьяне Лысенко". Также о ее бизнесе в Крыму... "При этом почему-то умышленно забыли о том, что мы продали этот бизнес, заплатили с этого бизнеса т.н. все налоги. Мы продали машину, заплатили все налоги", - рассказал Семочко.

Как рассказали журналисты, ранее Татьяна Лысенко в Крыму имела ФОТ и турфирму ЧП "Ялта-Холидей". Дом в Козине она приобрела за полгода до продажи турфирмы. Также отмечается, что сразу после перерегистрации на нового учредителя компанию вообще ликвидировали. По данным источников журналистов, официальные доходы Татьяны Лысенко с 2010 по 2018 год - 1250000 грн, что эквивалентно 135 тыс долл. по актуальному курсу (это примерно 1/10 дома, который оформлен на Лысенко).

Скрин: YouTube / BIHUS info

Пятым обманом Семочко стал рассказ о зашифрованном автомобиле. Чиновник рассказал, что в настоящее время пользуется машиной, которая числится на балансе Службы внешней разведки и которым управляют кадровые сотрудники службы.

"Он не мой частный автомобиль ... Номерные знаки это "номера прикрытия" на простом языке", - рассказал он.

Дело в том, что "номера прикрытия" - это то, что имеет прикрывать спецтранспорт, а не помогать идентифицировать его владельца или пассажира. Так, в номерных знаках на его машине - АА1172СХ - можно угадать персональные данные замглавы разведки, а именно его дата рождения - ноябрь 1972 года.

Скрин: YouTube / BIHUS info

Шестым обманом стала история про вертолет.

"К примеру, вы на улице, проходя мимо рядом с красивым автомобилем, к примеру Rolls Royse Phantom, которые стоит миллионы долларов, сделали фотографию. После этого, спустя какое-то время, вы занимаете ответственный пост. Вдруг появляется на экране ваша фотография и говорится, что Александр ездит на Phantom и не указал свои доходы в декларации. Наверное же это есть элемент манипулирования", - рассказал Семочко.

Дело в том, указывается в материале, что дети Татьяны Лысенко публиковали различные фото с одним и тем же вертолетом с бортовым номером UR-ICH (рядом и внутри) по меньшей мере 3 раза за 3 года в разных местах.

Скрин: YouTube / BIHUS info

Седьмая ложь - слова относительно спецагентов на субподряде у журналистов.

"Если окунуться в глубину этого вопроса, то маленькая команда журналистов не способна отфиксировать сотрудника, высокопоставленного сотрудника СБУ, в течение года, чтоб это не было каким-либо образом видно или не видно. В программе показаны ракурсы - как выезжает моя машина, как я двигаюсь по городу. Это есть элементы визуального наблюдения, есть элементы использования оперативно-технических средств, то есть целого комплекса", - рассказал чиновник.

В редакции "Наші Гроші з Денисом Бігусом" подчеркнули, что над их программой в части съемок работали 1 журналист, 2 оператора и 2 водителя.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Напомним, что председатель Службы внешней разведки Егор Божок заявил, что у ведомства нет правовых оснований для отстранения Сергея Семочко от выполнения служебных обязанностей.

Также мы писали, что СБУ проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко.

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Видео: РБК-Украина