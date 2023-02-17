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Звезда "Голосу країни" поведал сразу 4 истории любви

Art Demur (фото: instagram.com/art_demur)
Автор: Styler

Украинский певец, звезда "Голосу країни" Art Demur (Артем Мурач) презентовал свой дебютный мини-альбом "LOVE", вдохновленный 80-ми, содержащий четыре истории любви разных цветов и оттенков.

Альбом является ретроспективой ярких и незабываемых моментов жизни и позволяет каждому совершить путешествие во времена влюбленности или насладиться состоянием, в котором он сейчас.

О чем песни Art Demur?

  • Главный сингл "Love" - о игривой любви и флирте.
  • "Season Boy" - о сексуальной страсти и парне, увлекающемся отношениями на одну ночь.
  • "Зачарую" - о нежной и теплой любви, когда ты чувствуешь, что не можешь провести ни одного дня без человека.
  • "Reality" - о угасающей любви и моменте, когда пути расходятся.

"Уже почти год украинцы живут в полномасштабной войне. И если этот альбом может подарить тепло, радость и крутое настроение - я буду счастлив", - комментирует артист.

К слову, с песней "Love" певец принимал участие в национальном отборе на Евровидение 2023 года, а композиция "Season Boy" известна слушателям по отбору на Евровидение в Сан-Марино 2022 году.

Отметим, что Артем с начала полномасштабного вторжения работает в международной гуманитарной организации Project HOPE, помогающей учреждениям и работникам здравоохранения по всей Украине.

Art Demur (фото: instagram.com/art_demur)

Прослушать весь мини-альбом "LOVE" можно по ссылке.

Раньше мы писали, что Потап в своей новой песне воспел волонтеров.

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