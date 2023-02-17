Звезда "Голосу країни" поведал сразу 4 истории любви

О чем песни Art Demur?

Главный сингл "Love" - о игривой любви и флирте.

"Season Boy" - о сексуальной страсти и парне, увлекающемся отношениями на одну ночь.

"Зачарую" - о нежной и теплой любви, когда ты чувствуешь, что не можешь провести ни одного дня без человека.

"Reality" - о угасающей любви и моменте, когда пути расходятся.

"Уже почти год украинцы живут в полномасштабной войне. И если этот альбом может подарить тепло, радость и крутое настроение - я буду счастлив", - комментирует артист.

К слову, с песней "Love" певец принимал участие в национальном отборе на Евровидение 2023 года, а композиция "Season Boy" известна слушателям по отбору на Евровидение в Сан-Марино 2022 году.

Отметим, что Артем с начала полномасштабного вторжения работает в международной гуманитарной организации Project HOPE, помогающей учреждениям и работникам здравоохранения по всей Украине.

Art Demur (фото: instagram.com/art_demur)

Прослушать весь мини-альбом "LOVE" можно по ссылке.