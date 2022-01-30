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Звірячий апетит і болі: лікар розповіла, як полегшити стан при ПМС

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Неділя 30 січня 2022 14:58
Звірячий апетит і болі: лікар розповіла, як полегшити стан при ПМС Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Багато жінок напередодні критичних днів мучаться від ПМС (передменструального синдрому). Загальне нездужання буквально паралізує їх життя, привносячи відчутний дискомфорт.

Лікар інтегративної медицини, натуропат Юлія Альошина розповіла, як проявляється ПМС і що потрібно зробити для ослаблення його симптомів.

Чи існує ПМС (передменструальний синдром)? Так. І ось, що про це відомо сучасній науці.

Звірячий апетит і болі: лікар розповіла, як полегшити стан при ПМС
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

ПМС - це циклічний комплекс симптомів, які з'являються у жінки за 5-10 днів до менструації.

Зазвичай ПМС супроводжується соматичними, нейропсихічними, вегетосудинними і ендокринними збоями в роботі організму. Все це позначається на настрої і загальному самопочутті жінки.

Причини ПМС досі точно не ясні. Вчені висувають кілька теорій: від гіперпролактинемії до порушення обміну кальцію. При цьому вважається, що визначальну роль відіграє не тільки рівень гормонів (зниження прогестерону), а й реакція організму на їх коливання перед менструацією.

Звірячий апетит і болі: лікар розповіла, як полегшити стан при ПМС
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Два гормони, що відповідають за зміну настрою під час ПМС, – естрогени і прогестерон. Вони впливають не тільки на нервову систему, але і на лімбічні структури.

Завдяки дослідженням було виявлено, що жінки з дефіцитом кальцію і магнію, низьким прогестероном частіше схильні до цього синдрому. А прийом магнію і вітаміну В6 значно полегшують симптоми.

Виявлено зв'язок між ПМС і можливістю розвитку післяпологової депресії. А ось зв'язку із застосуванням оральних контрацептивів виявлено не було. Так що КОКи тут вам не помічники.

Звірячий апетит і болі: лікар розповіла, як полегшити стан при ПМС
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як зрозуміти, що у вас ПМС? Ось найбільш часті симптоми:

  • здуття живота
  • болісні відчуття у молочних залозах
  • головний біль
  • утомлюваність
  • дратівливість
  • підвищений апетит
  • зниження уваги
  • прискорене серцебиття
  • запаморочення

Але у ПМС існує кілька клінічних форм, кожна з яких проявляється по-різному. Якщо ПМС погіршує перебіг якогось конкретного захворювання (мігрень, депресія і т.д.), необхідно звернутися для консультації до профільного лікаря.

Звірячий апетит і болі: лікар розповіла, як полегшити стан при ПМС
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як можна полегшити перебіг ПМС?

  • Знижуйте психоемоційне навантаження
  • Скорегуйте дієту, приберіть або знизьте максимально швидкі вуглеводи
  • Максимально ліквідуйте дефіцит нутрієнтів
  • Займайтеся фізичними вправами (наприклад, йогою, дихальними методиками)
  • Підключіть фізіотерапію
  • Зверніться до психолога

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко розповіла про харчування в період тренувань.

До речі, нутриціолог Юлія Макаренкова розвінчала поширені міфи про продукти харчування.

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