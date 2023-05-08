Обычный парень из Херсона. Макс Барских рассказал, как переживает войну

Популярный певец Макс Барских полностью и безвозвратно отказался от своей российской аудитории и теперь завоевывает сердца европейцев.

В своем Instagram, который артист ведет на украинском языке, он рассказал, как на него повлияла война и поделился ярким видео с концертов в рамках Bestseller World Tour.

"Эта война очень повлияла на меня, пожалуй, как и на каждого из вас. Она принесла много боли и страданий, но вместе с тем сделала нас сильнее. Свое новое шоу я посвятил рассказу обычного парня из Херсона, в жизнь которого вмешалась война", - рассказал Макс.

Он разделил этот рассказ на три части: "Прошлое", "Нынешнее" и "Будущее".

Атмосфера на концертах Макса в Польше (фото: instagram.com/max_barskih)

В первом блоке он поет песни, сделавшие его популярным и "с которыми у людей ассоциируются лучшие воспоминания".

Далее следует часть его "музыкального дневника войны", который Барских начал писать с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

А в третьем блоке артист знакомит ценителей качественной поп-музыки с совершенно новыми композициями, которые войдут в его новый альбом немного позже.

"Я искренне благодарен каждому украинцу, который находит в себе силы приходить на концерты и дарить незабываемые эмоции, полякам за невероятную поддержку наших соотечественников и вклад в нашу общую победу. Каждый ваш билет - это донат на ВСУ. Вместе к победе!" - написал Барских.

Добавим, что сейчас после каждого своего шоу артист встречается с украинцами, вынужденными покинуть свои дома и оказавшимися за границей.