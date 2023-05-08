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Обычный парень из Херсона. Макс Барских рассказал, как переживает войну

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Понедельник 08 мая 2023 14:07
Обычный парень из Херсона. Макс Барских рассказал, как переживает войну Макс Барских (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Styler

Популярный певец Макс Барских полностью и безвозвратно отказался от своей российской аудитории и теперь завоевывает сердца европейцев.

В своем Instagram, который артист ведет на украинском языке, он рассказал, как на него повлияла война и поделился ярким видео с концертов в рамках Bestseller World Tour.

"Эта война очень повлияла на меня, пожалуй, как и на каждого из вас. Она принесла много боли и страданий, но вместе с тем сделала нас сильнее. Свое новое шоу я посвятил рассказу обычного парня из Херсона, в жизнь которого вмешалась война", - рассказал Макс.

Он разделил этот рассказ на три части: "Прошлое", "Нынешнее" и "Будущее".

Обычный парень из Херсона. Макс Барских рассказал, как переживает войнуОбычный парень из Херсона. Макс Барских рассказал, как переживает войнуОбычный парень из Херсона. Макс Барских рассказал, как переживает войнуОбычный парень из Херсона. Макс Барских рассказал, как переживает войнуОбычный парень из Херсона. Макс Барских рассказал, как переживает войнуОбычный парень из Херсона. Макс Барских рассказал, как переживает войну

Атмосфера на концертах Макса в Польше (фото: instagram.com/max_barskih)

В первом блоке он поет песни, сделавшие его популярным и "с которыми у людей ассоциируются лучшие воспоминания".

Далее следует часть его "музыкального дневника войны", который Барских начал писать с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

А в третьем блоке артист знакомит ценителей качественной поп-музыки с совершенно новыми композициями, которые войдут в его новый альбом немного позже.

"Я искренне благодарен каждому украинцу, который находит в себе силы приходить на концерты и дарить незабываемые эмоции, полякам за невероятную поддержку наших соотечественников и вклад в нашу общую победу. Каждый ваш билет - это донат на ВСУ. Вместе к победе!" - написал Барских.

Добавим, что сейчас после каждого своего шоу артист встречается с украинцами, вынужденными покинуть свои дома и оказавшимися за границей.

Напомним, недавно Макс Барских взволновал украинцев до слез песней о маме.

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Макс Барских