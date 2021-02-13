Мовний закон: омбудсмен заявив про зменшення скарг та висловився про відстрочку штрафів

При цьому чиновник зазначив, що в перший час "був шквал звернень, скарг, образ, які відчували люди стосовно себе в супермаркетах, аптеках, магазинах".

"Але поступово, як ми бачимо, ця статистика зростає, але по суті фактів порушення мовних прав громадян на отримання інформації та обслуговування державною мовою ми отримуємо все менше і менше", - звернув увагу Кремінь.

Разом з тим збільшується кількість звернень, що стосуються відсутності україномовної версії онлайн-магазинів, які також відносяться до сфери обслуговування.

Омбудсмен також висловився про можливість відтермінування штрафів за порушення мовного законодавства або внесення змін у сам закон. Кремінь виступив рішуче проти таких ініціатив деяких народних депутатів.

"Якщо депутати хочуть скасувати штрафи, вони позбавляють державу інструментів впливу на злісних порушників. Розмови про півтора року (можливе відтермінування набуття чинності штрафів), двох, десяти, нічого не варті, якщо ми говоримо про захист конкретних категорій громадян", - наголосив він.

Кремінь нагадав, що закон є чинним вже півтора року, і у бізнесу вже був такий самий час, щоб підготуватися до імплементації 57-ї статті закону про мову.

"Я категорично проти будь-яких змін мовного закону, і хочу сказати, що сьогодні немає жодних підстав у мене говорити про злісних порушників, ми таких не зафіксували. Навіть некультурні депутати місцевих рад, які пробували виступати російською, зараз почали виступати українською. Навіть ті порушники, які були, все виправляли на нашу вимогу. Ми не бачимо проблем з тим, щоб закон виконувався. Політичні загравання зі штрафами, розмовами про утиск прав - це тільки розмови", - зазначив омбудсмен.