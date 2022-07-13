Ведмідь з Румунії прийшов по українську чорницю і натрапив на прикордонників (відео)

Українські прикордонники під час патрулювання кордону з Румунією зустріли ведмедя в гущавині - клишоногий розгулював територією національного парку "Верховинський" в Івано-Франківській області.

Про це 13 липня передали в Західному регіональному управлінні ДПС України на сторінці в Facebook .

На кадрах можна побачити, як ведмідь щось вишукує в заростях, а коли почув собаку прикордонників, яка заскалила - відразу ж обернувся на звук, підвівся на задніх лапах і почав вивчати "гостей" у своєму лісовому королівстві.

Потім звір вирішив піти в гущавину далі по своїх справах. Прикордонний наряд теж продовжив патрулювання території.

Відео: прикордонники зустріли ведмедя в національному парку "Верховинський"

За словами старшого наукового співробітника Інституту екології Карпат Андрія-Тараса Башти, в Карпатах живе найбільша популяція ведмедів України, яка налічує 200-300 особин, передає ІА "Вголос".

"Ведмеді потребують великої території для життя. Крім того, молоді самці здійснюють міграції, інколи на тисячу кілометрів. Вони шукають собі пару та вільні місця, де можна поселитися", - розповів фахівець.

Нерідко ведмеді подорожують з Румунії в Україну в пошуках їжі та нових місць, де можна оселитися. Зоолог зазначив, що на кордоні між країнами навіть є спеціальні стежки, які клишоногі використовують для переходу.

Для тварин подібні шляхи є критично важливими. І хоча деякі прикордонні конструкції ведмеді не можуть подолати, старий колючий дріт, що використовувався раніше, вони в змозі перелізти або розірвати, говорить Башта.

Прикордонники розповіли про зустріч з ведмедем у Карпатах (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Цілком можливо, що цей ведмідь таки мігрував через кордон в пошуках їжі. Зараз дозріває чорниця і ведмеді її їдять. Це дає їм можливість накопичити жирові запаси, щоб успішно перезимувати", - зазначає фахівець.

При цьому зоолог додав, що люди, які в цю пору збирають чорницю, можуть зустріти ведмедів на полонині, і при подібних "побаченнях" не виключені інциденти - зазвичай клишоногі тікають від людини, але часом можуть і атакувати.

Та, вже були випадки, коли між ведмедем і людьми в чорничнику виникав конфлікт, але, на щастя, без трагічних наслідків для обох сторін, додав Башта.

Між тим, зараз ведмедів можна зустріти в малинниках, чорничниках та інших ягодах.

До речі, раніше в червні ведмедя, що прогулюється вздовж автодороги, помітили в Чорнобильській зоні відчуження серед білого дня люди, які проїжджали повз. Відео такої раптової зустрічі швидко розлетілося мережею.

Відео: у Чорнобильській зоні люди натрапили на ведмедя-мандрівника