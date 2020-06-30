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На пляжі виявили гігантську медузу: вражаюче фото рекордсмена

STYLERТварини    30.06.2020 - 08:52
На пляжі виявили гігантську медузу: вражаюче фото рекордсмена
На пляжі виявили гігантську медузу (ілюстративне фото: pixabay.com)

Медуза гігантських розмірів виду ціанея була виявлена на пляжі

На пляжі в Британії виявили медузу гігантських розмірів. Величезну тварину винесло хвилями, і вона лежала на березі океану.

Цікаво, що медузу знайшла п'ятирічна дівчинка, яка гуляла по пляжу з батьком. Дитині здалося, що це лише тінь, пише Daily Mail.

Як виявилося, це величезна двометрова ціанея. Арктичну ціанею вважають найбільшою медузою Світового океану. Зазвичай вони виростають не більше 50-60 см, але зустрічаються екземпляри з діаметром купола, що досягає двох метрів. Щупальця таких великих екземплярів здатні витягуватися до 30 метрів. Найбільша знайдена медуза досягала 36,5 метра, а діаметр "шапки" становив 2,3 метра.

Повідомляється, що чоловік боявся підпускати дитину до потенційно небезпечного створіння, але дівчинка все-таки вмовила його зробити знімок.

"Всі, кому я показував знімок, були в шоці. Сподіваюся, Ерін запам'ятає цей день надовго", - сказав він.

На пляжі виявили гігантську медузу: вражаюче фото рекордсмена

У Британії на пляжі знайшли гігантську медузу (фото: dailymail.co.uk)

Раніше ми писали, що зараз відбувається на популярному курорті Азовського моря - Кирилівка.

Також повідомлялося, що в Україні на популярному курорті скаржаться на нашестя небезпечних медуз.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України медузы
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