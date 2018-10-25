Винна бюрократія: в порту Чорноморська гинуть триста голодних овець

Відео: YouTube/ТСН

В поромному терміналі порту міста Чорноморська вже майже два тижні без їжі і води знаходиться майже 300 овець. Власниця тварин пояснює, що ветеринарна служба заборонила їх вивозити з території терміналу, пише ТСН.

Господиня овець Олена Севинч повідомила, що їй не видають дозволи на вивезення овець з терміналу, так як вважають, що тварини могли підхопити якусь заразу в дорозі.

Вона розповіла, що цих овець виростила сама. Потім знайшовся покупець на отару, в Туреччині. Тварин оглянули фахівці, вони пройшли карантин, а потім вирушили до свого нового власника через море. Але покупець отримати товар так і не з'явився, тому вантаж повернули в Україну. І ось вже два тижні вівці, замкнені у фурі, знаходяться в чорноморському терміналі. Ситуація зайшла у глухий кут, так як ветеринарні служби відмовляються дати дозвіл на вивезення овечок.

Фура з вівцями не має права покинути межі терміналу, а господарі не мають права на територію передати їжу і питво. За два тижні тварини почали гинути. Сморід навколо фури стоїть неймовірний.

"Я билася, я зверталася до наших ветеринарів, на що мені відповіли, що нічим допомогти не можуть. Одеса направляє мене на Київ, Київ відправляє мене в Одесу. Я неодноразово стукала у всі двері, на що мені відповідали, що це не їх проблема, і щоб я вирішувала, як хочу. Тварини мучаться, і я страждаю разом з ними", - розповіла власниця овець Олена Севинч.

Скриншоти (YouTube/ТСН)

Вона разом із добровольцями з сусідніх фур намагалася хоч якось допомогти тваринам – вони ламали гілки і збирали по території суху траву. Але на всіх овець цього мізерного корму не вистачило. Частина тварин загинула і ті, які ще живі – топчуться в фурі прямо по тілах своїх загиблих побратимів.

У департаменті ветеринарної медицини пояснили, що за законом ввозити тварин з тих країн, де зафіксовані спалахи небезпечних хвороб – не можна.

"В Туреччині, і в тому числі у 18-му році, реєструються такі небезпечні захворювання, як ящур, чума дрібних журних, блутан і ряд інших. У нас немає підтвердження компетентного органу, що вони не мали жадного контакту з іншими тваринами, не розвантажувалися і навіть не спускалися на територію. Дані тварини або підлягають поверненню назад в Туреччину, або знищенню на території України за кошти власника або перевізника", - говорить заступник директора департаменту безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Артем Саєнко.

Якщо овець визнають потенційно небезпечними, то їх потрібно вбити і спалити, а для цього також потрібно дозвіл, так як найближче місце, де це можна зробити – у Вінницькій області.

Поза камери Олена Севинч розповіла, що їй пропонували вирішити питання з дозволом за гроші, але вона відмовилася. Кинути овечок, яких вона виростила – не може. В очікуванні вирішення питання вона живе в кабіні фури, в страшній смороду і слухає, як у муках помирають безневинні тварини.

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Відео: РБК-Україна