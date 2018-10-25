Виновата бюрократия: в порту Черноморска погибают триста голодных овец

Видео: YouTube/ТСН

В паромном терминале порта города Черноморска уже почти две недели без пищи и воды находится почти 300 овец. Владелица животных объясняет, что ветеринарная служба запретила их вывозить с территории терминала, пишет ТСН.

Хозяйка овец Елена Севинч сообщила, что ей не выдают разрешения на вывоз овец из терминала, так как считают, что животные могли подхватить какую-то заразу в пути.

Она рассказала, что этих овец вырастила сама. Потом нашелся покупатель на отару, в Турции. Животных осмотрели специалисты, они прошли карантин, а потом отправились к своему новому владельцу через море. Но покупатель получить товар так и не явился, поэтому груз вернули в Украину. И вот уже две недели овцы, запертые в фуре, находятся в черноморском терминале. Ситуация зашла в тупик, так как ветеринарные службы отказываются дать разрешение на вывоз овечек.

Фура с овцами не имеет права покинуть пределы терминала, а хозяева не имеют права на территорию передать еду и питье. За две недели животные начали погибать. Вонь вокруг фуры стоит невероятная.

"Я билась, я обращалась к нашим ветеринарам, на что мне ответили, что ничем помочь не могут. Одесса направляет меня на Киев, Киев отправляет меня в Одессу. Я неоднократно стучала во все двери, на что мне отвечали, что это не их проблема, и чтобы я решала, как хочу. Животные мучаются, и я страдаю вместе с ними", - рассказала владелица овец Елена Севинч.

Скриншоты (YouTube/ТСН)

Она вместе с добровольцами из соседних фур пыталась хоть как-то помочь животным – они ломали ветки и собирали по территории сухую траву. Но на всех овец этого скудного корма не хватило. Часть животных погибла и те, которые еще живы – топчутся в фуре прямо по телам своих погибших собратьев.

В департаменте ветеринарной медицины объяснили, что по закону ввозить животных из тех стран, где зафиксированы вспышки опасных болезней – нельзя.

"В Турции, и в том числе в 18-м году, регистрируются такие опасные заболевания, как ящур, чума мелких журных, блутан и ряд других. У нас нет подтверждения компетентного органа, что они не имели там никакого контакта с другими животными, не разгружались и даже не спускались на территорию. Данные животные подлежат или возврату обратно в Турцию, или уничтожению на территории Украины за средства владельца или перевозчика", - говорит заместитель директора департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Артем Саенко.

Если овец признают потенциально опасными, то их нужно убить и сжечь, а для этого также нужно разрешение, так как ближайшее место, где это можно сделать – в Винницкой области.

Вне камеры Елена Севинч рассказала, что ей предлагали решить вопрос с разрешением за деньги, но она отказалась. Бросить овечек, которых она вырастила – не может. В ожидании решения вопроса она живет в кабине фуры, в жуткой вони и слушает, как в муках умирают невинные животные.

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Видео: РБК-Украина