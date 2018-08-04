"100% вагітна": Регіна Тодоренко перестала приховувати кругленький животик (фото)

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

За припущеннями шанувальників Регіна Тодоренко знаходиться на 5-му місяці вагітності

Довгий час українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно стала працювати на російському ТБ, заперечувала свою вагітність. Дівчина навіть записувала відео, на якому доводила, що не має нічого спільного з вагітними. Після цього увага шанувальників до її животика загострилася і чутки про вагітність зірки не вщухли. З часом дівчина стала викладати все більше провокаційних знімків у Instagram, а тепер і зовсім показала вагітний животик.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

У підписі до фотографії дівчина нічого не говорить про свій зовнішній вигляд, однак питає у передплатників, чи вони хочуть почути відверті відповіді її майбутнього чоловіка в новому інтерв'ю.

"Поки ми цілуємося, у вас є відмінна можливість зайти на мій #youtube (посилання в профілі) і подивитися #ПятницасРегиной) До речі, хочете побачити у новому випуску інтерв'ю з Владом Топаловим?" — пише у підписі до фото телеведуча.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

В коментарях шанувальники ведучої продовжують писати про її вагітності, а також бажають малюкові здоров'я і щастя парі. Деякі намагаються вгадати стать малюка, а інші жартують з приводу вагітності Влада.

"Ііііііііііііі. Таке пузико", "Животик", "У них буде хлопчик", "Красива пара", "Влад вагітний?", "Бажаю щастя, ви кльові", "Ну все, точно вагітна. Не стрималася, висловилася. Швидше за все буде дівчинка", "Якщо судити за логікою людей, то Влад в цій сорочці теж як вагітний", "Беременяшка", "На п'ятому місяці", — пишуть користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку фанати підозрюють у вагітності, підігріла чутки. Ведуча радіо Алла Довлатова на своїй сторінці в Instagram опублікувала відео, на якому Тодоренко танцює в студії радіостанції.

Нагадаємо, що 25 липня коханий Регіни Тодоренко Влад Топалов зробив їй пропозицію.

Як з'ясувалося пізніше, пара відпочивала на Корсиці, де і відбулася важлива подія в житті закоханих.

Відео: (video.rbc.ua)