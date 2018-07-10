"Ангел в шортах": Козловський продемонстрував спокусливу фігуру (фото)

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Відомий співак продовжує радувати шанувальників знімками з відпочинку

Відомий український співак Віталій Козловський, який потрапив у скандал з-за своєї поїздки до Москви на 9 травня, показав фанатам пікантне фото своєї фігури. Відповідний знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Повідомлення з добрими побажаннями або приємними новинами активізують ділянку мозку, що відповідає за щастя! Всім любові", - написав артист.

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

На фото Віталій Козловський позує на узбережжі Болгарії, сидячи в море. З одягу на ньому тільки сині шорти. На знімках дуже добре видно накачану фігуру зірки, що відразу ж помітили його фанати.

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

"В принципі, якщо гарне тіло, чому не показати всім", - пишуть в мережі.

"На другому фото, вода розходиться як крила. Дуже красиво!" – помітили користувачі.

"Ну просто неймовірний чоловік", - прокоментували юзери.

"Наш ангел у синіх шортах", - додали шанувальники.

"Чоловік, який стежить за тілом, викликає як мінімум заздрість, як максимум повагу!" – похвалили артиста в мережі.

"Ну ось знову, без шорт все було б набагато цікавіше!" – вважають користувачі.

Раніше Козловський вразив віршем про стосунки з колишньою.

"Ти пишеш мені: "Сумую", я в цьому сумніваюся. Не злюся і не страждаю, а просто закриваюся. Ловлю себе на думці, як все закономірно. Завжди йде швидко, все те, що надмірно. Є нові етапи в будь-яких відносин, І лише дегенерати не бачать змін. Гратися в розставання або збирати образи, Якісь сценарії зображувати для виду. Так нерозумно і безглуздо, я в це не граю, Але з болем бачу істину і просто отвыкаю", - сказав він.

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