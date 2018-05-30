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Ані Лорак ледь не загинула на кабріолеті в Греції

STYLERЗірки        30.05.2018 - 16:14
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Зірка розповіла подробиці інциденту

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, ледь не загинула під час зйомок кліпу на пісню "Божевільна" в Греції. Про це повідомляє "kp.ua".

За сценарієм, пара закоханих запізнюється на літак і намагається наздогнати його на червоному кабріолеті. Авто зі співачкою та її супутником мало рухатися по вузькій звивистій дорозі.

Двигун кабріолета швидко нагрівався на сонці, через що доводилося постійно робити перерви.

"У якийсь момент, коли ми спускалися по серпантину, раптом почали відмовляти гальма. Машина мчала на величезній швидкості, ми стрімко втрачали управління... Попереду обрив, я встигла тільки заплющити очі і подумати: "Ну, все". Навіть не зрозуміла, яким дивом в результаті вдалося загальмувати", - розповіла Ані Лорак.

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

"Досі згадую про це з жахом", - зізналася зірка.

Відео: Ані Лорак – "Божевільна" - тізер (YouTube/Ані Лорак)

До речі, активіст пояснив, чому потрібно бойкотувати виступаючих в Росії українських артистів.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Ані Лорак
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